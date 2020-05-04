İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, 2019'u 20,6 milyar dolarlık ihracat rekoruyla Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak tamamlayan kimya, bu yılın nisan ayında ihracatta birinciliğe yükseldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörünün nisan ihracatının, koronavirüs salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkisiyle yüzde 27,3 azalarak 1 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirterek, "Nisan ayında tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan sektör olduk." ifadesini kullandı.
İlk 4 ayda 6 milyar 44 milyon dolar ihracat yaptıklarını aktaran Pelister, "Bu 4 aylık dönemde yüzde 10,9'luk bir düşüş oldu. Nisanda Almanya, Irak ve İtalya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu. Yılın başından bugüne kadar en fazla ihracat yaptığımız ilk 3 ülke ise Hollanda, İtalya ve Almanya oldu." ifadelerini kullandı.
"İHRACATIMIZIN ÖNÜ AÇILDI"
Adil Pelister, mayıs ve haziran aylarında kademeli normalleşmeyle birlikte toparlanma gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"2 Mayıs Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ihracatı kayda ve ön izne bağlı ürünler etil alkol, kolonya, dezenfektan, alkollü ıslak mendil ve hidrojen peroksit, ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları ve aksesuarları, hasta devreleri (anestezi/ventilator devresi),ıv kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri olmak üzere medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı. Böylelikle ihracatımızın önü açıldı. Bu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik.
Sektör temsilcilerimiz ile beraber mümkün olan her platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi, bizler için son derece sevindirici bir haber ve olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir. Bu kararın kimya ihracatımıza önümüzdeki ay itibarıyla olumlu yansımalarını bekliyoruz. Yeni normalleşme süreci ile birlikte ilerleyen dönemde ülkemizin bu süreci yönetmedeki olumlu algısını fırsata çevirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam etmemiz çok önemli. Hem sektörümüzde hem de ülkemizin önünde yeni fırsatlar oluşacağına inanıyoruz."
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