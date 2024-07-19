Kim ne verse 1 fazla veren adam

Kalamış'ın değil tüm ihalelerin kralıymış
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'na 505 milyon dolar vererek dikkatleri üzerine çeken Diyarbakırlı işadamı Vahit Karaaslan'ın 2016'dan bu yana Özelleştirme İdaresi ihalelerinden kazandığı yaklaşık 73 milyon dolar değerinde onlarca taşınmaz da dikkat çekiyor. Son yıllarda bir çok ihalede boy gösteren Karaarslan'ın gelir anlamında en fazla göz dolduran işleri ise Antalya'da yaptığı toplam 784 konut olduğu açıklanan Rengi Antalya ve 109 konutluk Tepe Şehir projeleri. Karaarslan eğer adının gizlenmesini kendisi istemediyse vergi rekortmenleri listesinde de yok. Karaarslan'ın 505 milyon dolar verdiği ihalede Koç Holding'in 504 milyon dolar teklif ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın ihalesinde 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Diyarbakırlı işadamı Vahit Karaarslan'ın son yılların ihale şampiyonu olduğu da ortaya çıktı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan tablolarda Karaarslan'ın 2016'dan bu yana 9 ayrı ihaleyi kazandığı görülüyor. Bu ihaleler arasında Antalya Kepez ve Aksu'da konut projeleri geliştirilen araziler de bulunuyor. 1975 doğumlu Karaarslan şimdiye kadar yaklaşık 73 milyon dolarlık arsa ve araziyi devletten alırken gelir anlamında Antalya'da yaptığı toplam 784 konut olduğu açıklanan Rengi Antalya ve 106 dairelik Tepe Şehir projelerini en fazla göz dolduran işleri olarak sayabiliriz. Diğer yandan Karaarslan eğer adının gizlenmesini kendisi istemediyse vergi rekortmenleri listesinde de yok.
ŞİMDİYE KADAR İHALELERDEN YAKLAŞIK 73 MİLYON DOLARLIK ARSA VE ARAZİ TOPLADI
*ÖİB özelleştirme uygulamaları tablolarından derlenmiştir.
İNŞAAT DIŞINDA VARIZ DENİLİYOR AMA
Karaarslan Şirketler Grubu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 1998 yılında Vahit Karaarslan'ın liderliğinde doğan grup Antalya'da inşaat sektöründeki faaliyeti dışında tarım, akaryakıt alanında faaliyet gösteriyor. Ancak tarım ve akaryakıtta hangi varlıklarının olduğu açıklanmıyor. Sitede Rengi Antalya ve Antalya Döşemealtı'nda bulunan Tepe Şehir Konutları ve Diyarbakır Galericiler Sitesi'ne vurgu yapılıyor.
Şimdi gelelim Karaarslan'ın aldığı bazı ilginç ihalelere. Karaarslan özellikle Sümer Holding'e ait taşınmazlara adeta ipotek koyması dikkat çekiyor. Karaarslan, 2021’de Sümer Holding’e ait Antalya Kemerağzı’ndaki 23 bin 328 metrekare büyüklüğündeki araziyi 176 milyon liraya (15.3 milyon dolar) satın almasıyla gündeme gelmişti.
İZMİR'DE 651 MİLYON LİRALIK TEKLİF
Karaarslan'ın önemli bir atağı yakın zamanda, Aralık 2023'te Özelleştirme İdaresi'nden İzmir Konak’taki Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait ticari alana en yüksek teklif oldu. Bu arsaya 651 milyon 500 bin TL (Yaklaşık 20 milyon dolar) teklif veren Vahit Karaarslan'ın Didim, Çeşme ve Erdemit'te de ister kendi adına ister ortaklarla aldığı bir çok taşınmaz bulunuyor. Ancak şunu belirtelim İzmir Konak'taki ticari alan için süreç henüz tamamlanmadığı için bu özelleştirme ÖİB'nin listesinde henüz yer almıyor. Diğer yandan Karaarslan, bu yılın ocak ayında Ankara Çankaya’da bulunan Hazine’ye ait 18 bin metrekarelik araziyi 461 milyon TL karşılığında aldı.