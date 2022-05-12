Kim Jong Un ilk kez böyle görüntülendi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ilk kez böyle görüntülendi!

HABERTURK.COM / AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkedeki ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiğini açıkladığı toplantıda devlet televizyonunda ilk kez maske takarken göründü.

Kuzey Kore, dünyanın neredeyse her yerine yayılmış olan koronavirüsün iki yıldan fazla süre sonra ilk kez ülkede tespit edildiğini resmi olarak açıkladı. Salgını kontrol altına almak için ülke çapında sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının paylaştığı videoda, Kim ve diğer üst düzey yetkililerin toplantı odasına girerken maske taktığını gösterdi, ancak Kim konuşmaya başladığı sırada maskesini çıkardı.

Associated Press'in haberine göre, ülkede sağlık sistemi zayıf olduğu için enfeksiyonları yavaşlatmadaki başarısızlık ciddi sonuçlara yol açabilir. 26 milyon insanının çoğunlukla aşısız olduğuna inanılıyor.

Bazı uzmanlar, Kuzey Kore'nin salgını kabul etmesiyle dış yardım arıyor olabileceğini söylüyor.

"ACİL DURUM İLAN EDİLDİ"

Resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki hastalardan alınan örneklerde Kovid-19'a rastlandığı duyuruldu.

Haberde, kaç vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşılmazken, vakaların Omicron'un "BA.2" olarak bilinen alt varyantı olduğu ifade edildi.

Tespit edilen vakaların ardından ülkede "acil durum" ilan edilirken, aralarında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bulunduğu üst düzey yetkililerin salgın durumunu görüşmek üzere düzenledikleri toplantıda, maksimum acil salgın önleme sisteminin uygulanması kararı alındığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Kim, toplantının ardından salgının yayılmasını önlemek amacıyla ülkedeki tüm il ve ilçelerde "sokağa çıkma yasağı" uygulanması çağrısı yaptı.

Salgının üstesinden gelineceğini vurgulayan Kim, sağlık çalışanlarını iş yerlerinde ve evlerde dezenfeksiyon çabalarını hızlandırmaya ve salgına karşı tüm tıbbi ekipman ve malzemeleri kullanmaya çağırdı.