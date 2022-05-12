Kuzey Kore'de alarm: İlk kez tespit edildi!

Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi iki yılı aşkın süredir devam ederken, birçok ülkede hayat normale döndü. Kuzey Kore'de ise ilk kez resmen koronavirüs tespit edildi.
Kuzey Kore devlet medyasında (KCNA) yer alan habere göre, yetkililer ilk kez Pyongyang'da Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantının tespit edildiğini ve ulusal kapanma kararı alındığını açıkladı.
Raporda, Pyongyang'daki virüs tespit edilen insanların 8 Mayıs'ta bir araya geldiği belirtilirken, vaka sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
EVDE KALMA EMRİ
Rapor Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından yayınlandı, ülkede ortaya çıkan virüs ile mücadele için İşçi Partisi'ndeki toplantıya başkanlık etti. Kim, İşçi Partisi toplantısına karantina sisteminin amacını, virüsün yayılımını hızlı bir şekilde kontrol altına almak için yapılması gerekenleri anlattı.
Kim, ülkenin tüm şehir ve ilçelerine virüsün yayılımını engellemek için emir verirken, acil durum rezerv tıbbi malzemeleri seferber edildi. Diğer yandan Kuzey Kore, COVAX'tan aşı sevkiyatını reddetmişti.
"ULUSAL SORUN"
Kuzey Kore, hiçbir zaman tek bir koronavirüs vakası onaylamamış olsa da Güney Koreli ve ABD'li yetkililer ülkede virüsün tespit edildiğine ilişkin raporlar yayınlamıştı.
Güney Kore merkezli bir web sitesi ise, Pyongyang sakinlerine "ulusal sorun" nedeniyle evlerine geri dönmeleri ve dışarı çıkmamaları söylendi.
Çin devlet televizyonu da Kuzey Kore'de "şüpheli grip semptomları" sebebiyle insanların evde kalınmasının istendiğini bildirdi, 'koronavirüs' ifadesi ise kullanılmadı.
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