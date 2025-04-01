Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!

        İstanbul'da, kuyumcu kuryeliği yapan C.S.'nin çantasında bulunan 2.5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doları çaldıkları iddia edilen iki kadın hırsız, polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden 54 yaşındaki S.Ö.'nün daha önceden 71, 36 yaşındaki A.Ö.'nin ise 28 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 12:10 Güncelleme: 01.04.2025 - 13:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Fatih, Marmaray İstasyonu, Cağaloğlu girişinde kuyumcu kuryeliği yapan C.S., 25 Şubat'ta farklı firmalardan topladığı 2.5 kilogram altın, 3 bin euro ve 3 bin doların çalındığı şikayetiyle emniyete şikayette bulundu.

        "BİR KADIN BİZE ÇARPTI"

        DHA'da yer alan habere göre C.S. polise verdiği ifadesinde, "Topladığım para ve altınları Gebze Şubesi'ne götürmek için valize koydum. Marmaray durağına gitmek üzere iş yerinden ayrıldım. Yolda yüzü kapalı çarşaflı bir kadın bize çarptı. Turnikelerden geçtikten sonra çantanın içindeki altınların çalındığını fark ettim" dedi.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin görüntüsüne ulaştı.

        REKLAM

        HIRSIZLAR BURSA'DA YAKALANDI

        Görüntülerde, çarşaf giyerek yüzlerini gizleyen şüphelilerin mağdurlara arkadan yaklaşarak hırsızlık yaptığı görüldü. Polisin yaptığı çalışma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Ö. ve A.Ö. adlı iki kadın Bursa'da gözaltına alındı.

        SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

        Şüphelilerden S.Ö.'nün daha önceden 71 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. A.Ö. adlı şüphelinin ise polis kayıtlarına göre 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgularında suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Silah seslerinden vahşet çıktı! Karısını ve kızını öldürdü!
        Volkan Konak'a veda
        Volkan Konak'a veda
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Komşu tavsiyesi hayatını kurtardı
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        Derbinin kaderini kaleciler çizecek!
        "Onlarla konuşuyorum"
        "Onlarla konuşuyorum"
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        Vücutta enerji üretimi ve kemik sağlığının kaynağı!
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        "Meslek hayatımın en zor akşamı"
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Kilolarca altın, dolar ve euro! Kuyumcu kuryesini iki kadın soydu!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Fenerbahçe'de Mou ilk derbisini kazanmak istiyor!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Bıçaklar çekildi... Alkollü kavga ölümle bitti!
        Ne oldu sana Sara!
        Ne oldu sana Sara!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Kaldırımda yürüyen kadının bacağı koptu, acı haber geldi!
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Domatesleri tepki için çöpe döken pazarcıya milyonluk ceza
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        Çin, Japonya ve Güney Kore ABD'nin tarifelerine karşı birleşti mi?
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        F.Bahçe kupada G.Saray karşısında!
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Myanmar'daki depremlerde can kaybı 2 bin 700'ü geçti
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Bahçeli: Demokrasi dışı arayışlara girişenler...
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Juventus, Kenan Yıldız için kararını verdi!
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        İnternet alışverişlerinde yeni dönem başladı
        Habertürk Anasayfa