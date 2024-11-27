Metabolizmayı hızlandırma ve sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına katkı sağlamasıyla bilinen chia tohumunu her gün tükettiğimiz takdirde ne gibi sonuçları olur?

Chia tohumu, Lamiaceae (ballıbabagiller) familyasından Salvia Hispanica isimli bitkiden elde edilen yenebilir oval formda gri renkte, siyah veya beyaz noktalara sahip tohumlardır.

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CHİA TOHUMU BESİN DEĞERLERİ

Chia tohumunun yapısında; kalsiyum, manganez, magnezyum, selenyum, bakır ve fosfor bulunur. Chia tohumları aynı zamanda omega-6 ile omega-3 yağ asidi oranının düşürülmesine yardımcı olan bir tür omega-3 yağ asidi türü olan alfa-linoleik asit (ALA) açısından zengindir.

Mutlaka yemeniz gereken 7 tohum Üzerlik tohumu mucizevi faydaları 100 Gram Chia tohumunun içeriği şu şekildedir. REKLAM - Kaloriler: 486 - Yağ: 31 g - Doymuş Yağ: 3,3 g - Çoklu Doymamış Yağ: 24 g - Tekli Doymamış Yağ: 2,3 g - Trans Yağ: 0,1 g - Kolestrol: 0 mg - Sodyum: 16 mg - Potasyum: 407 mg - Karbonhidratlar: 42g - Diyet Lifi: 34 g - Şekerler: 0 g - Protein: 16

- Kalsiyum: 631 mg - Demir: 7,7 mg - Magnezyum: 335 mg CHİA TOHUMU FAYDALARI NELERDİR? 1. KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR Chia tohumu, kalp hastalıkları da dahil olmak üzere çeşitli sağlık sorunlarının gelişme riskini azaltabilecek bir antioksidan olan quercetin içerir. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. Chia tohumu yüksek lifli yapısı sayesinde yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olur. 2. DİYABET RİSKİNİ AZALTIR Lif içeriği yüksek olan chia tohumu, insülin direncini azaltmaya ve kan şekeri düzeylerini iyileştirmeye yardımcı olur. Bu yapısı ile chia tohumu metabolik sendrom ve tip 2 diyabete yakalanma riskini azaltır. Araştırmalara göre chia tohumlu ekmek tüketmek, geleneksel ekmek tüketmeye göre yüksek kan şekeri seviyelerini önlemeye yardımcı olur.

REKLAM 3. KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR Yaklaşık 30 gram chia tohumu, günlük lif miktarının yüzde 39'unu karşılar. Tohumlardaki çözünebilir lif suyu emerek midenizde genişlemesine ve yediğinizde tokluk hissinin artmasına neden olur. Böylece az yemenize rağmen kendinizi tok hissedersiniz ve kilo vermeniz kolaylaşır. 4. KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER 30 gram chia tohumu, magnezyum ve fosfor da dahil olmak üzere kemik sağlığı için hayati önem taşıyan çeşitli besin maddelerine sahiptir. Aynı miktarda chia tohumu; sağlıklı kemik, kas ve sinir fonksiyonları için gerekli olan günlük önerilen kalsiyum miktarının yüzde 18'ini karşılar. Chia tohumlarında süt ürünlerinden daha fazla kalsiyum bulunur.

5. DİŞ SAĞLIĞINA YARDIMCI OLUR Çinko, fosfor, kalsiyum ve A vitamini gibi bileşenler, dişlerin sağlıklı kalması için gereklidir. Chia tohumlarındaki kalsiyum, dişleri güçlendirmeye yardımcı olur. Çinko ise plak oluşumunu önleyerek tartar oluşumunu azaltabilir. Antibakteriyel etkilerinden dolayı ağız kokusundan sorumlu olan mikropların en aza indirilmesi sağlayabilir. Fosfor ve A vitamini ağzı sağlıklı tutarken dişlerin gücünü artırabilir.

REKLAM 6. CİLT VE SAÇ SAĞLIĞI E vitamini ve çinko açısından zengin olan chia tohumu, cildi nemlendiren ve onaran güçlü bir antioksidandır. Elastikiyeti ve parlaklığı geri kazandırmaya yardımcı olabilir. Kırışıklıklara, koyu halkalara ve kızarıklığa karşı yaşlanma karşıtı ve leke önleyici etkiye sahiptir. Hücre yenilenmesini, kolajen üretimini ve iyileşmeyi teşvik ederek güneşe maruz kalma ile ilişkili riskleri azaltabilir.

Chia tohumları ayrıca, saç dökülmesini önleyici özelliği ile saç tedavilerine yardımcı olarak kullanılabilir. Saç köklerini uyarabilir ve saç dökülmesini yavaşlatabilir. Bunun için tohumların ıslatılmasından sonra elde edilen bir jel olarak veya preslendikten sonra chia yağı olarak kullanılabilir. 7. SİNDİRİM FONKSİYONLARINI DÜZENLER Chia tohumu sindirim sistemi fonksiyonları için oldukça önemli olan lif kaynağıdır. Ayrıca klorojenik asit, kafeik asit, kuersetin ve kamferol olmak üzere antioksidan özelliğe sahip fenolik bileşenler içermektedir. Chia tohumu yüksek lif oranıyla kabızlığı önler, dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olur ayrıca dışkıya hacim katarak bağırsaklardan geçişini daha kolay ve hızlı hale getirir.

REKLAM 8. KANDAKİ YAĞ SEVİYESİNİ DÜŞÜRÜR Chia tohumu çözünür lif ve omega-3 yağ asidi, alfa-linolenik asit açısından zengindir. Kandaki yağ olarak bilinen kolesterol ve trigliserid seviyelerini düşürüp kontrol altında tutmaya yardım ederek kalp sağlığına destek olur. Çeşitli sağlık sorunlarının riskini azaltabilen bir antioksidan olan kuersetin içerir. Yüksek tansiyonu düşürmeye ve dolayısıyla kalp hastalığına yakalanma olasılığınızı düşürmeye yardımcı olur.

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR? Chia tohumunu yeni tüketmeye başlayacak olanlara bir yemek kaşığı kadar chia tohumu tüketmeleri önerilir. Chia tohumu tüketmeden önce ya da sonra diğer besinleri kararında yemeye özen gösterin çünkü chia tohumu lifli yapısı nedeniyle midenizde büyüyerek şişkinlik yaşamanıza neden olabilir. İlk denemelerin ardından chia tohumu tüketiminizi kademeli olarak artırabilirsiniz.

- Chia tohumunu puding olarak tüketmek yaygın kullanılan bir yöntemdir. Pudinginizi taze meyveler, süt ve chia tohumu katarak hazırlayabilirsiniz. - Kek veya ekmek hazırlarken yumurta yerine chia tohumu eklemek, chia tohumu nasıl tüketilir sorusunun bir diğer yanıtıdır. - Ev yapımı çorbalara veya smoothie'lere chia jeli ekleyebilirsiniz. - Yulaf ezmesinin veya salatalarınızın üzerine çiğ chia tohumu serpebilirsiniz.

- Chia tohumlarınızı filizlendirerek elde ettiğiniz filizleri salatalarınıza katabilirsiniz.