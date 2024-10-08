5. Kenevir Tohumu

Protein, lif ve omega-3 ile omega-6 gibi sizin için faydalı olan antioksidanlarla doludur. Sadece 3 yemek kaşığı (30 gram) tohumda yaklaşık 10 gram protein bulunur. Ayrıca tam bir proteindir, yani tüm dokuz temel amino asidin eksiksiz bir setini içerir.