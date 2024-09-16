Kılıktan kılığa girip evlere dadandılar
İstanbul'da kılıktan kılığa girerek evlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 3 kadın zanlı yakalandı. Tutuklanan kadınların farklı kıyafetlerle yaptıkları hırsızlıklar ise güvenlik kameralarıyla görüntülendi.
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlattı.
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Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlıklık olaylarını 4 kadının gerçekleştirdiğini belirledi.
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4 şüphelinin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği, farklı tarzlarda kıyafet tercih ettikleri belirlendi.
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Güvenlik kameralarının detaylı incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
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3 ilçede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Miraç Ç. (23), Özlem Ç.(19) ve Petek Ç.(18) yakalanarak gözaltına alındı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerden Miraç Ç.'nin daha önceden 36 tane, Özlem Ç.'nin 5 tane, Petek Ç.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.
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Polis soruşturmasında 3 ayrı evden binlerce liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.