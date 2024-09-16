2 gündür haber alınamıyordu! Kan lekesi ile cinayet şüphesi!
Kocaeli'nde, kendisinden haber alınamayan 69 yaşındaki Zekeriya Balabıyık, zeytin bahçesinde ölü bulundu. Balabıyık'ın başının arka kısmında kan lekeleri tespit edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Kocaeli'nde olay Karamürsel ilçesinde yaşandı. 4 Temmuz Mahallesi'nde ikamet eden Zekeriya Balabıyık'tan (69), 2 gündür haber alamayan yakınları çevrede arama çalışması yaptı.
ZEYTİN BAHÇESİNDE HAREKETSİZ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre Balabıyık, aynı mahallenin 202. Cadde'sindeki bir zeytin bahçesinde otlar içinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık görevlilerinin yaptıkları kontrolde Balabıyık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bu arada Balabıyık'ın başının arka kısmında kan lekeleri tespit edilmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ceset, incelemelerin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna götürüldü.