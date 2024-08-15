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        Haberler Gündem Kiğılı'nın reklam çekimlerine halk tepki gösterdi

        Kiğılı'nın reklam çekimleri için peribacalarına pamuk tıkadılar

        Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kiğılı'nın reklam çekimleri için peribacalarına kimyasallarla pamuk yapıştırılmasına bölge halkı büyük tepki gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:19 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:19
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        Kiğılı'nın reklam çekimlerine halk tepki gösterdi
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        İlçeye bağlı Çavuşin kasabası Güllüdere mevkinde bulunan ve 'Manastırlar Vadisi' olarak da bilinen Yarıkkaya'da Kiğılı firması için reklam filmi için çekimlere başlandı. Alan Başkanlığı tarafından sadece fotoğraf izninin alındığı öğrenilen çekimlerde, pamukların kimyasalla peribacalarına yapıştırıldığı gören bölge halkı durumu yetkililere bildirdi.

        İhbarın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ve Alan Başkanlığı ekipleri çekimlere müdahale etti. Kültür varlığına yapılanları protesto etmek isteyen vatandaşlar bölgede toplandı. Fotoğrafçı Ümit Yıldırım, "Kapadokya'ya resmen pamuk tıkadılar. Büyük firmadan geldiklerini söyleyip kimyasalı duvarlara sürüp pamukları döşemişler. Resmen pamuk döşemişler, böyle bir şey olabilir mi?" şeklinde konuştu.

        Süleyman İkman ise, "Bölgedeki mağarada ünlü tekstil firmasının peribacasına yaptığı tahribi görmekteyiz. Kimyasal maddelerle yapıştırılan elyaf ve pamukların peribacalarına zarar verdiğini tespit ettik" dedi.

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