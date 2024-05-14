Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.055,98 %-1,59
        DOLAR 32,2392 %-0,16
        EURO 34,8010 %-0,15
        GRAM ALTIN 2.422,38 %-0,10
        FAİZ 42,87 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 29,34 %0,20
        BITCOIN 61.952,00 %-1,80
        GBP/TRY 40,4836 %-0,20
        EUR/USD 1,0787 %-0,02
        BRENT 83,35 %-0,01
        ÇEYREK ALTIN 3.960,24 %-0,11
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kıdem tazminatında giydirilmiş ücrete dikkat!

        Kıdem tazminatı ödemesi son ücret üzerinden yapılır. Kıdem tazminatının işçiye ayni veya nakdi olarak ödenen ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler de dikkate alınarak "giydirilmiş ücret" üzerinden ödenmesi gerekir. Peki hangi ödemeler giydirilmiş ücrete dahil edilir? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kıdem tazminatı hesaplaması ile ilgili merak edilenleri yazdı

        Giriş: 14.05.2024 - 07:43 Güncelleme: 14.05.2024 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aynı işverene ait bir veya değişik iş yerlerinde bir yıl çalışan işçiler, kıdem tazminatına hak kazanır. Kıdem tazminatı ödenebilmesi için işçinin emekli olması, askerlik nedeniyle işten ayrılması, kadın işçilerin evlendikten sonra bir yıl içinde işten çıkması, işverenin haklı neden olmadan işçiyi işten çıkartması, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi gerekir. İşçinin yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getirmesi halinde de kıdem tazminatı alma hakkı doğar.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Kıdem ve ihbar tazminatı, işçinin son ücreti üzerinden ödenir. Kanuna göre, tazminatın hesaplanmasında ücret dışında işçiye sağlanmış olan para ve para ile ölçülmesi mümkün akdi ve kanundan doğan menfaatlerin de dikkate alınması gerekir.

        REKLAM

        Aylık ücretin sabit olmayıp, parça başı, götürü veya yüzde usulü ile çalışıldığı durumlarda işçinin hak kazandığı son bir yıllık ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunan ücret kıdem ve ihbar tazminatına esas ücret kabul edilir.

        GİYDİRİLMİŞ ÜCRETE DİKKAT!

        Yan ödemeler hariç olan ücret çıplak ücreti oluşturur. Örneğin asgari ücret çıplak ücrettir. İşçiye ücret dışı sağlanan menfaatler varsa, ihbar ve kıdem tazminatının hesabında bu ödemelerin de dahil edilmesi gerekir. Giydirilmiş ücret, normal ücrete ilaveten yol, yakacak, yemek, giyim yardımı, teşvik primi, kıdem ücreti, kira – barınma yardımı, bayram harçlığı gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemelerden oluşur. Yargıtay’a göre, bu şekilde yapılan ilave ödemelerin giydirilmiş ücret hesabına dahil edilebilmesi için ödemelerin devamlılık arz etmesi gerekir. İşverenin bir defaya mahsus yaptığı ödemeler giydirilmiş ücret hesabına dahil edilmez.

        Giydirilmiş ücret hesabında işverenin iş yerinde verdiği yemek bedeli veya yemek karşılığı nakit para ya da yemek çeki dahil edilir. İşçinin işe geliş gidiş saatlerinde verilen servis hizmeti de dahil olmak üzere ulaşım parası şeklindeki ödemeler hesaba katılır.

        REKLAM

        Örneğin brüt ücreti 20.002,50 TL olan ve işverenin sağladığı araçla işe gelip giden, iş yerinde yemek yiyen işçi için yemek ve servis ücretinin hesaplanarak brüt ücrete eklenmesi gerekir. Toplam yemek ve ulaşım giderlerinden işçi başına düşen tutarın 5000 lira olması durumunda kıdem tazminatının 25.002,50 TL üzerinden ödenmesi gerekir.

        İş yerinde kullanılmak üzere verilenler dışındaki giysi yardımları, işçiye sağlanan özel sağlık sigortası yardımı ya da hayat sigortası primi ödemeleri de tazminata esas ücrete eklenir.

        SON ÖDEMELER DİKKATE ALINIR

        Ücret dışındaki para veya para ile ölçülebilen menfaatler ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınırken, son bir yıl içinde yapılan ödemelerin toplamı 365 güne bölünerek, bir güne düşen miktar belirlenir. Bir günlük tutarın 30 ile çarpımı sonucu bulunan tutar çıplak ücrete eklenir.

        Yargıtay, yıl içinde ücrete zam yapılmışsa, hesaplamalarda son yapılan ödemeyi dikkate alıyor. Örneğin, yılda 4 ikramiye ödenen bir kişi, ilk üç ikramiyeyi 10 bin lira, sonuncu ikramiyeyi zamlı olarak 15.000 lira almışsa, yıl içindeki dört ikramiye de 15.000 liradan ödenmiş kabul ediliyor. Aynı yöntem zamlanmış olan yol ve yemek yardımı gibi diğer ödemeler için de geçerli.

        REKLAM

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI AŞAMAZ

        Kıdem tazminatı, aynı işverene bağlı işyerlerinde bir yıl ve üzerindeki her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden ödenir.

        Ancak, ödenecek kıdem tazminatı, her 6 ayda bir memur maaş katsayısına göre yeniden belirlenen tutarı aşamaz. 2024 yılı ilk yarısı için kıdem tazminatı tavanı 35.058,58 TL olarak uygulanmaktadır. İşçinin giydirilmiş ücreti 50 bin lira da olsa 100 bin lira da olsa her yıl için alabileceği kıdem tazminatı 35.058,58 TL’dir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ihbar tazminatı
        #kıdem tazminatı
        #çıplak ücret
        #giydirilmiş ücret
        #kıdem tazminatı tavanı
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için gök gürültülü sağanak uyarısı
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        Ay'a adım atacak bir sonraki ülke hangisi olacak?
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        İstanbul'da trafikte levyeli saldırı kamerada!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        Dünyanın en iyilerinde 2 Türk kulübü
        ABD: Gazze'de soykırım yok
        ABD: Gazze'de soykırım yok
        Gürcüler yine sokaklarda
        Gürcüler yine sokaklarda
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        'Sahte engelli raporu' operasyonu: 170 şüpheliye adli işlem
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        Avrupa'da bu 10 şehirden hangisini seçerdiniz?
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        32 yıldır kaybolan kızını arıyor
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        Ancelotti'nin planlarını değiştirdi!
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        3. Charles tat alma duyusunu kaybetmiş
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Kayıp Nihal'in kanlar içinde fotoğrafı ortaya çıktı, eşi cinayet şüphesiyle tutuklandı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı
        Yerine ikizini mi oynattı?
        Yerine ikizini mi oynattı?
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        "Seçilirsem Jose Mourinho'yu getireceğim"
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Yaren leylek ile eşi Nazlı'dan kötü haber!
        Sözleşmeli öğretmen mülakat puanında değişiklik
        Sözleşmeli öğretmen mülakat puanında değişiklik
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Kamuda tasarruf paketi açıklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis ile ortak açıklama
        Habertürk Anasayfa