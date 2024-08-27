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        Haberler Gündem Güncel Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı | Son dakika haberleri

        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisine veda

        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç'ın cenazesi toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:05 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:05
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        Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Bayburt'ta vefat eden Kıbrıs gazisi Nizam Kılıç (71), cenaze töreni için merkeze bağlı Bayraktar köyüne getirildi.

        Kılıç'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine, gazinin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol ile vatandaşlar katıldı.

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        #yerel haberler
        #Kıbrıs Gazisi
        #nizam kılıç
        #bayburt
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