Khenda'ya 750 bin dolar yatırım

Yapay zekâ destekli sürekli iyileştirme platformu Khenda toplam 750 bin dolar yatırım aldı. Yapılan açıklamaya göre, Khenda aldığı bu yatırımla küresel pazardaki ölçeklenmesini hızlandırırken Kuzey Amerika’da satış ve pazarlama faaliyetlerini artırmaya odaklanacak.

Üretimdeki geleneksel yöntemlerle toplanamayan verileri yapay zekâ temelli görüntü işlemeyle toplayarak üretim verimliliğini artıran çözümler sunan Khenda, mevcut güvenlik kameralarını kullanarak üretim süreçlerinde harcanan birim zaman, makine çalışma ve duruş süreleri, ıskartaya ayrılan ürün miktarı gibi verileri topluyor ve raporluyor.

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Khenda, bu sayede mühendislerin, veriler doğrultusunda üretimdeki problemleri ve darboğazları otomatik olarak tespit etmelerini ve verimliliği artırmalarını sağlıyor. Khenda'nın yatırım turuna liderlik eden Simya VC'nin Yönetici Ortağı Selma Bahçıvanoğlu, konuyla ilgili olarak, "Khenda, geleneksel yöntemlerle toplanması mümkün olmayan kritik verileri mevcut güvenlik kameralarını kullanarak topluyor ve bu sayede üretim mühendislerinin daha verimli, sürdürülebilir ve akıllı süreçler tasarlamalarına imkân tanıyor. 2025’te de yenilikçi girişimlere yatırım yapma kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Khenda Kurucu Ortağı ve Eş CEO’su Çağkan Ekici de, "Uyguladığımız bu yeni teknolojinin sonuçları, müşterilerimiz tarafından büyük beğeniyle karşılandı ve kullanılmaya başlandı. Aldığımız yatırımla birlikte, önümüzdeki dönemde bu alanda yapacağımız yeni Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüze daha fazla yapay zekâ teknolojisi kazandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.