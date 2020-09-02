Kevin Varga Kasımpaşa'da

Lacivert-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle denildi:

"Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımında formasını giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."

Doğum tarihi: 30 Mart 1996

Doğum yeri: Karcag / Macaristan

Boy: 1,78 m

Uyruk: Macaristan

Mevki: Sol Kanat - Forvet

Ayak: Sağ ayak

Kevin Varga, geçtiğimiz sezon forma giydiği 36 maçta 6 gol, 15 asistlik performans göstermişti.