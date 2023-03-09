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Kerem Bürsin ameliyat oldu! Kerem Bursin'in hastalığı ne, neden ameliyat oldu ve son durumu nasıl? - Son dakika magazin haberleri

Kerem Bürsin ameliyat oldu

Bel fıtığı tanısı konulan oyuncu Kerem Bürsin, ameliyata alındı. Ünlü oyuncunun geçirdiği operasyonun ardından taburcu edildiği ve evinde istirahat ettiği öğrenildi

Giriş: 09.03.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kerem Bürsin, ameliyat masasına yattı. Bir süre önce yapılan kontrollerinde bel fıtığı tanısı konulan ünlü oyuncu, operasyon geçirdi.

  • Bürsin'in geçirdiği ameliyatın ardından taburcu olduğu ve evinde istirahat ettiği belirtildi. Ayrıca oyuncunun bir süre dinlendikten sonra yeni projeleri için çalışmalara başlayacağı da öğrenildi.

  • "TOKSİK ERKEKLER VAR"

    Öte yandan geçtiğimiz aylarda objektiflere yansıyan Kerem Bürsin, Farah Zeynep Abdullah'ın, "Erkek oyuncuların yanına domates seçermiş gibi partner seçiyorlar" sözleri hakkında konuşmuştu.

    Bürsin, "Farah, bence çok doğru söylemiş ama bu durum sadece bizim sektörümüzde ve ülkemizde yaşadığımız bir sorun değil. Diğer sektörlerde de, diğer ülkelerde de aynı problemler ile karşılaşılıyor. Bence hoş değil bu durum. Kimseyi de eleştirmek istemem ama piyasımızda toksik erkekler var, hala çalışıyorlar. Böyle şeylere önem vermemiz lazım. Yurt dışından ülkemize yatırım yapan platformlar var. Irkçılık vs. gibi durumlara çok dikkat ediyorlar. Erkek oyuncuların partnerlerini seçmesini ve yapımcı firmanın işine karışmasını doğru bulmuyorum" demişti.

  • "ÇOK ŞAŞIRIYORUM"

    Kerem Bürsin, "Bence herkesin seçmelere katılması gerek. Yurt dışında konumun ve popülariten ne olursa olsun seçmelere katılmak zorundasın çünkü iş başlamadan önce enerji ve uyumuna bakıyorlar. Türkiye'de bunun olmamasına ben çok şaşırıyorum" ifadelerini de kullanmıştı.

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