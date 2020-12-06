Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Kerem Alışık, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Sabah erkenden sahilde yürüyüş yapan Alışık, kendisini görüntüleyen gazetecilere selem verdi.

Muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakan Alışık, elindeki mavi tespihi çekerek, yürüyüşüne devam etti.