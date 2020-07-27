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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kerem Alışık, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı. Alışık, bir mekanda Boğaz'a karşı arkadaşlarıyla yemek yedi.

Kerem Alışık, mekan çıkışı muhabirlerin sorularından kaçmak için birçok ünlü isimin tercih ettiği telefon taktiğini kullandı.