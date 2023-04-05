Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Magazin

Kerem Alışık: Babalar dua gibidir

Giriş: 05.04.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kerem Alışık: Babalar dua gibidir
28 yıldır her 5 Nisan
Sesli Dinle
0:00 / 0:00

Türk sinemasının 'Turist Ömer'i Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi yaş gününde mezarı başında anıldı. Kerem Alışık, yaptığı konuşmada "Babalar dua gibidir" dedi

HABERTURK.COM

28 yıl önce aramızdan ayrılan Sadri Alışık, her yıl olduğu gibi mezarı başında anıldı.
5 Nisan 1925'te dünyaya gelen Sadri Alışık, 18 Mart 1995'te 1995'te 70 yaşındayken hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık ile birlikte babasının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabrine giderek dua ederek Kur'an-ı kerim okuttu.

Anma sonrası duygularını dile getiren Kerem Alışık, "Kocaman kocaman sarılmak istediğimiz insanları, küçücük bir merhabayla anıyoruz. Dokunmak zor, ancak sevmek mümkün. Babalar dua gibidir, evlatlarına dokunur. Onlar da bize dokundu zaten. İyi ki doğdu, iyi ki vardı" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Küheylan'ın galası yapıldı
'Küheylan'ın galası yapıldı
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Dünyanın en uzun otobüs yolculuğu İstanbul Londra arasında başlayacak
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi
Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tarihi
Antakya'daki karanlık yürekleri sızlattı!
Antakya'daki karanlık yürekleri sızlattı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.