Kentsel dönüşüm hibe ve kredi desteğine dair tüm merak edilenler
Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara hibe ve kredi desteğinin verilmesine yönelik düzenleme Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; konut ve iş yeri sahipleri ile kiracılar farklı miktarlardaki ödeme desteğinden yararlanabilecek. Peki, kentsel dönüşüm hibe ve kredi desteği ne kadar ve başvurular ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...
- 1
İstanbul'da kentsel dönüşüm devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara verilecek kredi veya hibe desteği uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamalarında hak sahiplerine her bir konut için 700 bin liraya kadar hibe veya kredi verilecek. İşte, kentsel dönüşüm destek ödemelerine dair merak edilen tüm detaylar...
- 2
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
İstanbullulara verilecek kentsel dönüşüm destek ödemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre;
- Hak ahiplerine konut için 700 bin TL'ye kadar hibe ve kredi,
- Kiracılara ise karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği,
- bir iş yeri için; 350 bin TL’ye kadar hibe ve kredi,
- Hak sahiplerinin diğer yapılarında her bir konut için 1 milyon 400 bin TL'ye ve diğer her bir iş yeri için de 700 bin TL’ye kadar kredi verilebilecek.
- 3
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ ÖDEME PLANI NASIL?
24 aylık geri ödemesiz dönemden sonraki ilk aydan itibaren başlayacak ve ilk 12 taksit faizsiz olmak üzere en fazla 120 ay olacağı belirtildi.
Geri ödemesiz ve faizsiz dönem sonunda ilk taksit ödemesinden önce başlangıç güncellemesi yapılacak. Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülecek.
-
- 4
KİMLER KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMESİ ALAMAZ?
İnşaat yapımında verilecek hibe desteği haricinde tahliye için ise maliklere, kiracılara ve sınırlı aynı hak sahiplerine bir kereye mahsus karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verileceği belirtildi. Söz konusu karara göre, riskli yapının bulunduğu parsellerde üretilecek projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının, mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde hibe ve kredi desteğinden yararlanılamayacak.
- 5
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kentsel dönüşüm destek ödemeleri başvuru tarihi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
- 6
KENTSEL DÖNÜŞÜM DESTEK ÖDEMELERİ HANGİ İLLERDE VAR?
Kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara verilecek kredi ve hibeler yalnızca İstanbul için geçerli.
-