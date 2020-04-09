Kentbank Hırvatistan hedeflerine Ecesoy ile ulaşacak

Süzer Grubu bünyesine 2011 yılında katılmasıyla birlikte Hırvatistan’da finans ve bankacılık alanında hızla büyüyen KentBank’ın Yönetim Kurulu Başkanlığı koltuğuna Hasan Ecesoy getirildi. Bankacılık ve finans alanında oldukça deneyimli bir isim olan Ecesoy, Mart ayı itibariyle Süzer Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini de üstlendi. Süzer Grubu CEO’su Sami Çakır, Hasan Ecesoy’un kendi bünyelerine katılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Grubun Yönetim Kurulunu önemli bir atamayla güçlendirdiğini söyledi. Türkiye’de bankacılık sektöründe önemli başarılara imza atan Hasan Ecesoy’un önümüzdeki dönemde KentBank’ın da Hırvatistan’daki büyüme vizyonuna liderlik edeceğini kaydetti. Çakır, KentBank’ın Hasan Ecesoy liderliğinde dijital bankacılıkta yenilikçi uygulamaların adresi olacağını sözlerine ekledi.

Hasan Ecesoy da “Yaklaşık 30 yıllık deneyimimi Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden, faaliyet gösterdiği sektörlerde dünya çapındaki liderlerle ortaklıklar yaşamış Süzer Grubu’na taşıma fırsatı bulduğum için büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum” diyerek, ekip arkadaşlarıyla birlikte Süzer Grubu’nun sürdürülebilir büyümesine ve sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlayacaklarını belirtti. Ecesoy, “Ekonomimize ilave istihdam yaratarak birlikte yeni başarı öyküleri yazacağımıza ve yer aldığımız sektörlerin tamamında değer yaratmaya devam edeceğimize eminim” dedi.

YENİ TRENDLERİN ÖNCÜSÜ OLACAK

Geçen yıl en inovatif KOBİ Bankası ödülünü alan KentBank’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görevine başlayan Hasan Ecesoy, önümüzdeki dönem hedefleri ile ilgili şöyle konuştu: “Bilindiği gibi ülkemizde özellikle son 15 yılda Türk bankacılık sektöründe büyük bir dönüşüm yaşandı. Günümüzde Türk bankacılık sektörü, güçlü sermaye ve likidite yapısı, kaliteli-deneyimli insan kaynağı, yüksek teknolojili altyapısıyla gerek uygulama ve hizmet kalitesi gerek dağıtım kanalları çeşitliliği, mobil uygulamaların derinliği ve gerekse geniş ürün yelpazesi ile birçok Avrupa ülkesinin standartlarının üzerindedir. Yeni dönemde ülkemizdeki bu büyük birikimi Süzer Grubu’nun köklü finans sektörü deneyimi ile birlikte Hırvatistan’a taşımak hedefindeyiz. Bilgi işlem altyapısına ve tüm süreçlerin uçtan uca dijitalleşmesine yönelik yatırımlarımıza hız veriyoruz.”

Yakın gelecekte bankacılıkta önemli trend değişikliklerinin olacağını öngördüklerini söyleyen Hasan Ecesoy, bunlardan en önde geleninin “Açık Bankacılık” olduğunu belirtti. Ecesoy, sözlerine şöyle devam etti: “Açık bankacılık diye adlandırılan bir kavram ki üçüncü taraf kurumların, müşterilerin finansal bilgilerine erişebildiği güvenli bir bankacılık modelini temsil ediyor. Elbette bu yeni anlayış güçlü teknolojik altyapı oluşturan ve dijitalleşme sürecini tamamlamış bankalara pazar payını artırmak ve müşteri tabanını genişletmek için avantaj sağlayacak önemli bir gelişme. Daha fazla müşteriye ulaşmak ve operasyonel üstünlüğümüzü sağlamak adına bu alandaki yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. KentBank olarak müşteri deneyiminin önemini koruyamaya devam edeceğine inanıyoruz ve dijitalleşme rüzgarıyla ön plana çıkacak olan ticari müşteriler ve KOBİ’lere hizmet eden çözümlere öncülük etme arzusundayız. Buna ek olarak pazar payımızı artırmak üzere organik büyümenin yanı sıra inorganik büyümeyi de göz ardı etmiyoruz.”

BAŞARILI BİR KARİYERE SAHİP

1971 yılında dünyaya gelen Hasan Ecesoy lisans derecesini Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İngilizce İşletme Bölümü’nden yüksek lisans, Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nden doktora derecesi bulunan ve Bankacılık kariyerine 1993 yılında Ziraat Bankası Bankacılık Okulu’nda başlayan Hasan Ecesoy, çeşitli bankaların hazine bölümlerinde görev aldıktan sonra, 2007-2010 yılları arasında Halk Yatırım’da CEO olarak görev yaptı. Süzer Grubu’na katılmadan önce VakıfBank’ta 2010 yılından bu yana yürüttüğü Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevi döneminde, özellikle Euro cinsi Avrupa Birliği dışındaki ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı, yine bu program altında uzun vadeli Türk Lirası tahvil ihracı gibi sektördeki bazı örnek uygulamaların banka adına geliştirilmesi sürecine liderlik etti.

Ecesoy, ayrıca yöneticilik süresince sürdürülebilirlikle ilgili pek çok uygulamayı da kurum kültürüne dahil ederek, VakıfBank’ın Borsa İstanbul ve Londra FTSE4GOOD EM Sürdürülebilirlik Endeksi de dahil olmak üzere birçok yerel ve uluslararası sürdürülebilirlik endeksine dahil edilmesine öncülük etti. Sermaye Piyasalarına ilişkin çalışmalar da yürüten Ecesoy, Vakıf Yatırım Menkul Değerler Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinin yanı sıra Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB)’de Yönetim Kurulu Üyeliğinde de bulundu.