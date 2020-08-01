Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Bayram tatili ile birlikte, karayollarında hareketlilik arttı. Akraba ziyareti için yola çıkanların yanı sıra, tatilciler de bayramın ilk gününden itibaren yollar düştü.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu bayram özel araç ile seyahatin artması ise, trafik güvenliği anlamında alınması gereken önlemleri gündeme getirdi.

Uzmanlar sürücüleri yola çıkmadan önce uykularını almaları ve araçlarının gerekli kontrollerini yapmaları konularında uyardı.

LASTİKLERİN KONTROLÜNÜ YAPIN

Bu kapsamda, lastik üreticisi Michelin'den yapılan açıklamada, düzenli lastik bakımına dikkat çekildi.

Şirketten yapılan açıklamada, lastik bakımı yaptırmanın kaza riskini önemli ölçüde azalttığı vurgulanırken, yedek lastikler de dâhil bütün lastiklerin uzun yola çıkmadan önce en az bir kere kontrol edilmesi gerektiği kaydedildi.

Lastikte yasal aşınma sınırının 1.6 mm olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, doğru lastik basıncının yakıt tüketimini düşürdüğü de belirtildi.

Michelin yetkilileri, güvenli sürüş için, kesik olan, düzleşen veya balon yapan noktalar tespit edildiğinde lastiğin değiştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

Bir diğer lastik firması Continental ise, Kurban Bayramı tatilinde uzun yola çıkacak sürücüleri otoyol hipnozuna karşı önlem almaları için uyardı.

Yapılan açıklamada, seyahat esnasında dinlenilen müziğin sıklıkla değiştirmenin sürücünün dikkatini arıttırdığı, camları açarak aracın içerisindeki havanın yenilenmesinin de zihni dinç tutacağı belirtildi.

UYKUNUZU ALMADAN YOLA ÇIKMAYIN

Motor yağı markası Motul ise, kendi aracı ile seyahate çıkacakları araçlarındaki su, yağ ve yakıt kaçağı kontrolünü yaptırmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, sıcak havada hararet sorunu yaşamamak adına soğutma suyunun da kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Motul yetkilileri, bakteri ve kötü kokulardan korunmak adına klima ve filtre bakımını yaptırmayı da tavsiye ederken, sürücülerin yola uykularını almış olarak çıkmalarının önemine işaret etti.

KİRALIK ARAÇTA KURUMSAL FİRMA VURGUSU

Yetkililer, bayram tatilinde kiralık araç tercih edenlere yönelik de çeşitli uyarılarda bulundu.

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 'merdiven altı' firma uyarısında bulunmuş ve sorunsuz hizmet adına araç kiralamada kurumsal firma vurgusu yapmıştı.

Ekici, "Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor. Teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekiyor" dedi.