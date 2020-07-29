Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, Kurban Bayramı öncesinde araç kiralama sektörüyle ilgili güncel değerlendirmeler yaparken, araç kiralayacaklara da uyarılarda bulundu.
Yeni normalle birlikte araç kiralamaya olan talebin, bayram döneminde daha da yoğunlaştığına dikkat çeken İnan Ekici, “Bireylerin izole, hijyen standartları yüksek ve kontrollü ulaşım ihtiyacıyla birlikte uçak, tren ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına olan talebin belirli bir oranının bireysel ulaşıma kaydığını, araç kiralama ve araç paylaşımına olan talebin yükseldiğini gözlemliyoruz. Bununla birlikte, yurt dışından gelen misafir sayısındaki önemli azalma, 2020 yılı yüksek sezonu açısından önceki yılların yüksek sezon iş hacmine ulaşmayı imkânsız kılıyor. Bu sene, her yıldan farklı bir yüksek sezon tecrübe ettiğimizi ve salgının kontrol altına alınması çerçevesinde ekonomide düzelme yaşansa da daralma ile karşı karşıya olduğumuzu belirtebilirim. Yüksek sezon yatırımlarımızı yapmadan pandeminin ortaya çıkmış olması ise sektörümüz açısından “hava yastığı” etkisi olarak değerlendirilebilir” dedi.
MERDİVEN ALTI FİRMA UYARISI
Kurban Bayramı döneminde araç kiralayacaklara yönelik mesajlar da veren TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, "Bayramda araç kiralamak isteyenlere önerim, bu tür yoğun talebin olduğu dönemler için araç rezervasyonlarını mümkün olduğunca erken yapmaları yönünde. Bunun yanı sıra mutlaka kurumsal firmaları tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Yurt çapında tanınan ve ana iş alanı araç kiralama olan kurumsal markaların tercih edilmesi gerek kiralama sürecinde gerekse sonrasında tüketicilerin sorunsuz ve memnuniyet verici hizmet almasını sağlayacaktır. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz bazı araç kiralama faaliyetleri, sigorta kapsamı, bakım hizmeti, ikame araç tedariki, yola devam garantisi gibi hizmetleri karşılayamadığı oranda sektörümüzün güvenirliğine gölge düşürüyor” ifadelerini kullandı.
Pandemi nedeniyle araç kiralama hizmetlerinde dezenfeksiyon önlemlerine dikkat edilmesi gerektiğinin de altını çizen İnan Ekici sözlerini, "Güvenlik ve hijyen her şeyden önce geliyor. Her zaman önemli olmakla birlikte içinde bulunduğumuz pandemi döneminde gerek araç bakımında gerekse teslimat şartları anlamında özel dezenfeksiyon önlemlerinin alındığından emin olmak gerekiyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!