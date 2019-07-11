11 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
2001 yılından bu yana ikinci el oto sektöründe faaliyet gösteren Borusan, ABD’li iş ortağı Manheim’den ayrıldıktan sonra yoluna Borusan Araç İhale markasıyla devam edeceğini bildirdi.
Yeni dönemle ilgili konuşan Borusan Araç İhale Genel Müdürü Sinan Barutçuoğlu, "18 yıldır ciddi bir dönüşüm yaşattığımız ikinci el oto sektöründe artık yüzde yüz bir Borusan şirketi olarak, yeni ve dinamik bir markayla yolumuza devam ediyoruz. Yenilikçiliğe ve dijitalleşmeye bugüne kadar önemli yatırımlar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Şimdi yatırımlarımızın meyvesini almak üzere vites büyütüyoruz" dedi.
Verilen bilgiye göre, Borusan Araç İhale’nin Türkiye’nin tüm illerinden 7 bin 800 alıcı üyesi, bin 600 kurumsal tedarikçisi bulunuyor. Borusan Araç İhale'nin kurulduğundan bu yana yaklaşık 200 bin aracın satışını gerçekleştirdiği ve bunun da 500 bin tekil aracın operasyonunu yönetmek anlamına geldiği kaydediliyor.
Şirketin, 2015 yılında İkinci el araçlara otomatik fiyat veren fiyatlama modülü “Borusan 7/24 Fiyat”, 2018 yılında da online açık artırma platformu “Borusan 7/24 İhale” hizmetlerini başlatmış durumda.
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