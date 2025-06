Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat

“BU SEZON BENİM İÇİN DÖNÜŞÜM SEZONU OLDU”

Genç oyuncu, fiziksel ve zihinsel gelişimini şöyle anlattı:

“Ben çok değiştim. Bir ergenden yavaş yavaş bir adama dönüşüyorum. Adım adım büyüyorum. Her şey için minnettarım ve her gün daha da iyi olmak istiyorum. Zihinsel olarak büyüdüm diyebilirim. Genç yaşta, senden daha büyük ve deneyimli takım arkadaşlarınla oynarken sürekli seviyeni yukarıya taşıman gerekiyor. Yeni bir boyuta geçmek zorundasın ve her alanda gelişmelisin çünkü futbol birçok bileşenden oluşur. Tutumunu da değiştirmelisin, fiziksel olarak çok gelişmeli ve vücuduna iyi bakmalısın. Zor zamanlar da oldu; futbolda her şey her zaman pürüzsüz gitmez. Ancak genel olarak sezonun nasıl geçtiğinden memnunum, şu an Amerika'da da her şey güzel ilerliyor.”