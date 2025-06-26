Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat

“KOLO MUANI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

“Takım arkadaşlarımdan böyle şeyler duymak harika. Hepsine ve bugüne kadar çalıştığım hocalara teşekkür ediyorum. Kolo Muani’nin benim hakkımda böyle güzel şeyler söylediğine inanamıyorum. Sadece 2-3 yıl önce ben bir çocuktum, o ise çoktan büyük bir oyuncuydu. Şimdi her gün aynı sahadayız. Bu beni daha da çok çalışmaya teşvik ediyor. Eğer bugün buradaysam, babama teşekkür etmeliyim. Beni her gün antrenmana götürdü. Kendisi profesyonel değildi, sadece eğlenmek için futbol oynadı ama bana bu spora olan sonsuz sevgiyi aşıladı. Her zaman bana “koş, dripling yap, oyna ve eğlen” derdi. Beni hep çok eleştirirdi ve ben de onun tavsiyelerine hep kulak verdim.”