Kenan Yıldız, İtalya'da manşetlerde: Del Piero gibi bir hayat
Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, kariyeri, hedefleri, takım arkadaşları hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. İtalyan basını ise "Del Piero gibi bir hayat" başlığıyla röportajı manşetine taşıdı.
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Juventus’ta forma giyen milli oyuncumuz Kenan Yıldız, İtalyan basınından Gazzetta dello Sport’a verdiği röportajda kariyerine, Juventus’taki hedeflerine ve kişisel gelişimine dair önemli açıklamalarda bulundu.
İşte milli yıldızın açıklamaları:
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“JUVENTUS’UN SEMBOLÜ OLMAK BANA GÜVEN VERİYOR”
Kenan, Juventus formasını giymenin anlamını şöyle anlattı:
“Bana büyük güven ve kendi yeteneklerime olan inanç veriyor. Ne yapmam gerektiğini biliyorum, her gün takıma yardımcı olabilmek için çalışıyorum. Kendine inanmak çok önemli, bu da her zorluğun üstesinden en üst seviyede gelmeyi sağlıyor.”
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“EN BÜYÜKLER GİBİ OLMAYA ÇALIŞMIYORUM, SADECE ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUM”
“Kıyaslamaları sevmem. Ben sadece antrenmanda ve maçta kendim ve takımın iyiliği için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek istiyorum.”
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“BU SEZON BENİM İÇİN DÖNÜŞÜM SEZONU OLDU”
Genç oyuncu, fiziksel ve zihinsel gelişimini şöyle anlattı:
“Ben çok değiştim. Bir ergenden yavaş yavaş bir adama dönüşüyorum. Adım adım büyüyorum. Her şey için minnettarım ve her gün daha da iyi olmak istiyorum. Zihinsel olarak büyüdüm diyebilirim. Genç yaşta, senden daha büyük ve deneyimli takım arkadaşlarınla oynarken sürekli seviyeni yukarıya taşıman gerekiyor. Yeni bir boyuta geçmek zorundasın ve her alanda gelişmelisin çünkü futbol birçok bileşenden oluşur. Tutumunu da değiştirmelisin, fiziksel olarak çok gelişmeli ve vücuduna iyi bakmalısın. Zor zamanlar da oldu; futbolda her şey her zaman pürüzsüz gitmez. Ancak genel olarak sezonun nasıl geçtiğinden memnunum, şu an Amerika'da da her şey güzel ilerliyor.”
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DEL PIERO İTİRAFI
Del Piero ile arasındaki ilişkiyi anlatan Kenan:
“Sayılarla ilgilenmiyorum. Kendi hikayemi yazmak istiyorum. Del Piero’yu çok inceledim, onun ne yaptığını biliyorum ama biz iki farklı insanız. Herkesin kendi yolu vardır. Onunla sık sık konuşuruz ve bazen görüşürüz de. Maçlardan sonra bana yazıyor ve daha iyi olmam için teşvik ediyor. Benim için mutlu olduğunu söylüyor ve böyle devam etmemi diliyor. Ale inanılmaz bir insan.”
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“JUVENTUS’TA KALMAK BİR HAYAL, AMA…”
“Hayatım boyunca Juventus’ta kalmak benim için bir hayal olurdu ama futbolda ne olacağını asla bilemezsin. Bu yüzden geleceği fazla düşünmeden bugünün keyfini çıkarmayı tercih ediyorum.”
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“PARA KONUŞMAK YERİNE SAHADA EN İYİSİNİ VERMEK İSTİYORUM”
“Dürüst olmak gerekirse şu anda bu konuyu düşünmüyorum. Durumumdan memnunum ve sadece takım için çalışmak istiyorum. Paradan konuşmuyorum, sahada elimden gelenin en iyisini vermek istiyorum.”
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ARDA GÜLER SÖZLERİ
“Beğendiğim birçok oyuncu var, mesela Real Madrid’de. Arda Güler çok yetenekli ve büyük bir geleceği olacak. Onlarla kıyaslanmak hoş. Ama bana en iyi kim diye sormayın, çünkü söylemeyeceğim... Defans oyuncuları? Juventus’taki birçok savunmacı çok iyi ama bir isim verecek olursam, Van Dijk derim. O gerçekten çok iyi.”
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“İTALYANCA STRES YARATIYOR”
“İtalyanca her şeyi anlıyorum ama düzgün konuşmak için çok fazla konsantre olmam gerekiyor, bu da benim için stresli bir hale geliyor.”
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“SAÇLARIMI SIFIRA VURMAM”
“Dünya Kupası’nı kazanmak için saçımı sıfıra vurur muydum? Hayır, bunu yapmazdım. Allegri’ye saçımı kestirdiği için çok teşekkür ediyorum. Bence bu halimle daha iyi görünüyorum. Ama sıfıra vurmam, üzgünüm.”
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“KOLO MUANI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"
“Takım arkadaşlarımdan böyle şeyler duymak harika. Hepsine ve bugüne kadar çalıştığım hocalara teşekkür ediyorum. Kolo Muani’nin benim hakkımda böyle güzel şeyler söylediğine inanamıyorum. Sadece 2-3 yıl önce ben bir çocuktum, o ise çoktan büyük bir oyuncuydu. Şimdi her gün aynı sahadayız. Bu beni daha da çok çalışmaya teşvik ediyor. Eğer bugün buradaysam, babama teşekkür etmeliyim. Beni her gün antrenmana götürdü. Kendisi profesyonel değildi, sadece eğlenmek için futbol oynadı ama bana bu spora olan sonsuz sevgiyi aşıladı. Her zaman bana “koş, dripling yap, oyna ve eğlen” derdi. Beni hep çok eleştirirdi ve ben de onun tavsiyelerine hep kulak verdim.”
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“FUTBOL MODERNLEŞİYOR, SIK MAÇLAR BİZİ ZORLUYOR AMA…”
“Doğru, çok fazla maç oynanıyor ama futbol da değişiyor ve modernleşiyor. Her 2-3 günde bir maç oynamak yorucu ama olumlu yönleri de var; çünkü yeni meydan okumalar sunuyor. Neyse ki etrafımızda toparlanmamıza yardımcı olan birçok profesyonel var.”
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“GENÇ OLMAM AVANTAJ”
“Genç olmamın avantajı var. Vücuduma iyi bakmaya çalışıyorum ve bana verilen talimatları harfiyen uyguluyorum. Juventus sağlık ekibine teşekkür ederim, benimle çok ilgileniyorlar.”
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“TUDOR BANA ÖZGÜRLÜK VERİYOR”
“Tudor geldiğinde büyük bir enerji getirdi ve tüm takıma çok yardımcı oldu. Özellikle bana, sahada yapmam gerekenlere odaklanmamı, geri kalan her şeyi bir kenara bırakmamı söyledi. Geçmiş hakkında konuşmayı sevmem ama Tudor bana çok fazla özgürlük tanıyor. Daha fazla gol atmak güzel ama bu tek önemli şey değil. Ben her zaman iyi oynamak ve en iyisini elde etmek istiyorum.”
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“CITY VE REAL ZOR RAKİPLER AMA...”
“Bu harika bir mücadele olacak ama çok zorlu bir maç da olacak. Hepimiz City’nin tarihini biliyoruz. Grubu kazanmak istiyoruz ama sonrasında kiminle karşılaşacağımız önemli değil. Huijsen’le karşılaşmak hoş olurdu ama sahada onu sadece yenmek isterim. Real Madrid belki de dünyanın en güçlü takımı ama bizim için rakip fark etmez. Dünya Kupası’nı kim kazanır bilmiyorum ama bir şey söyleyebilirim: Biz o kupayı kaldırmak için elimizden geleni yapacağız.”
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