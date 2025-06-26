İstanbul Sarıyer'de olay, dün saat 23.30 sıralarında Kocataş Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Temiz (19) ile Oya Budak (18) bir süre önce nişanlandı.

Ancak, bu süreçte Oya Budak'a, ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel saldırıda bulundu; Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet Temiz ise Budak ile nişanını bozdu.

Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı. Samet Temiz ise babasına ait olan araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle yaşamını yitirdi.

Diğer yandan Budak’ın halası Bahriye Şener gözyaşları içerisinde açıklamalar bulundu. Şener, "Yeğenim çok geziyordu. Biriyle tanıştı, o kişi ona tecavüz etmiş. Biz bunu bilmiyorduk. Benim mahalleden fırıncı bir komşum vardı. 10 yıldır tanıyorum. Çok geziyor diye 'Babama başını bağlayalım. Bakarlar ona, oradan oraya sürünmez gezmez, başına kötü bir hal gelmez' dedim. Ondan sonra biz nişan yaptık. Birbirlerini sevdiler. Beraber hastaneye gidiyorlar. Hastanede hamile olduğunu öğreniyor. Çocuğun ailesi kabul etmiyor. Ailesi bu olayı duyduktan sonra çocuğa izin vermedi. Kendisi de Oya’yı istiyordu. Biz de tamam 'O yoluna bu yoluna baksın' dedik. 'Sana çok güzel hediye sürpriz getirdim' diyor. Ondan sonra kızı vuruyor. Biz hamile olduğunu duyuyoruz. 'Kim yaptı bunu sana. Sana kim kıydı' dedik. O akşam insanların evini bastık, gittik onları yakalattık. Ailesini içeri aldılar. Hiç tanımıyoruz. Samet’in ailesi duyuyor izin vermiyorlar. Kardeşiyle beraber alıyor bir ormana götürüyor. Onu vuruyor, işte ona hediye aldı. Adalet istiyoruz içimiz yanıyor. Yeter artık bu kadın cinayetleri, tecavüzler nedir, vurdular kızı işte" dedi.

"DAHA 18 YAŞINDAYDI HİÇBİR SUÇU YOKTU"

Oya Budak'ın diğer halası Aysel Çalıkoparan ise, "Oya’nın anlattığına göre bir çocuk ona sosyal medya uygulamasından yazıp tanışalım görüşelim demiş. Bunlar tanışmış, 1 aya yakın bir çocukla konuşmuş. Ama bu çocuk evliymiş Oya’dan da saklıyormuş, 1 de kızı varmış. Oya’ya gel 'Seni bir dükkana götüreceğim babamdan para alacağım' demiş. Kızı Kemerburgaz’a götürüyor. Kimse yokken dükkanda kıza tecavüz ediyor. Kız da söyleyemiyor, bizden korkuyor. Keşke söyleseydin Oya, böyle olmayacaktı. Sonra bunu nişanladık.

Kız da hamile olduğunu bilmiyor. Günden güne karnı şişiyor. Bize de 'Hasta olmuyorum' diyor. Biz tecavüze uğradığını hiç ummadık. Sonra Samet’i alıyor beraber hastaneye gidiyorlar ve hamile olduğunu öğreniyor. Ablama 'Oya hamile' dedik ama 'Tarihler uyuşmuyor' dedi. Bu Samet benim yeğenimle de birlikte olmuş. Aslında ocak ayında hamile kalmış. Ondan sonra bu kızı alıyor, benim kabulüm diyor 'Oya’yı seviyorum ama bebeği katiyen istemiyorum. Bebeği de öldürmek istiyorum' diyor. Oya'ya 'O çocuk yaramaz ondan uzak dur.' dedim. Oya da dinlemedi, cahil kız 18 yaşında. 'Bak dedim yapma kızım' o da dinlemedi. Kıza sana sürprizim var diyor götürüyor. Kızı orada öldürmüş. Ben adalet istiyorum, yeğenimin kanı yerde kalmasın. Daha 18 yaşındaydı, tecavüze uğradı. Onun hiçbir suçu yoktu" diye konuştu.

İFADESİ KAN DONDURDU

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre de 5 ayrı suç kaydı çıkan katil zanlısı Samet Temiz cinayeti itiraf etti. Olayı nasıl gerçekleştirdiğini ve nasıl kaçtığını bir bir polise anlattı. Tamamlanan soruşturmanın ardından katil zanlısı Samet Temiz ile amca A.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Samet Temiz adliyeye sevk edilirken gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna "İyi yaptım" diye cevap verdi.

Katil zanlısı Samet Temiz'in Cinayet Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinin detayları da ortaya çıktı. İfadesinde 5 ay önce Oya Budak ile kendi aralarında nişan yaptıklarını, Budak'ın hamile olduğundan ise iki hafta önce haberi olduğunu söyledi. Hamileliği nedeniyle tartışma yaşadıklarını anlatan Samet Temiz ifadesinde "Onu ve kardeşini Çağlayan, Harmantepe Mahallesi'nden 'dolaşmaya gidiyoruz' diye aldım. Otomobille Sarıyer'e gittik. Ben ve Oya Budak otomobilden inerek aracın önünde konuşmaya başladık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Ben de silahımı çekerek korkutmak için havaya doğru ateş ettim. Bir anda yere yığıldı, nasıl oldu anlamadım. Silah seslerine kardeşi de araçtan inmişti. Korkarak onları orada bırakıp kaçtım" dedi.

DNA TESTİ İSTEDİ BEBEK KENDİNDEN OLMAYINCA ATEŞ AÇTI

Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberine göre de katil zanlısı emniyette verdiği ifadesinde, Oya Budak’la yaklaşık bir yıldır tanıştığını ve dört aydır nişanlı olduğunu, Oya ile görücü usulü tanıştıklarını ve aralarında herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Genç kızın hamile olduğunu öğrendiğinde ise DNA testi yaptırmak istediğini ancak Oya Budak’ın başka biriyle ilişkisi olduğunu söylediğini ve bu sebepten aralarında tartışma çıktığını söyledi.

Tartışma sonrası aracın torpidosundan silahını aldığını söyleyen Samet Temiz, havaya ateş açtığını Oya Budak’ı yerde görünce kaçtığını belirtti. Olay sonrası amasında saklanan Temiz, silahlı saldırıyı ailesine anlattıktan sonra polise teslim oldu. Olay sonrası hem saldırgan hem de kaçıp evine gittiği amcası gözaltına alındı.

Oya Budak’ın 5.5 aylık hamile olduğu, hamileliğini ise 2 hafta önce öğrendiği daha sonra eski erkek arkadaşından cinsel istismar iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Eski erkek arkadaşının ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı belirlendi.