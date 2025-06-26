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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oya Budak cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi! | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!

        İstanbul'da, 6 ay önce cinsel saldırıya uğrayan ve 5 buçuk aylık hamile olan 18 yaşındaki Oya Budak'ı, olayın ardından nişan atan 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı Samet T. konuşmaya çağırdı. Samet T., yaşanan tartışmada Budak'ı kurşun yağmuruna tutup karnındaki bebeğiyle öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 08:32 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:44
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        Cinsel saldırıya uğradı! Hamile kaldı... Katledildi!
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        İstanbul Sarıyer'de, edinilen bilgiye göre, Samet T. (19) ile Oya Budak (18) bir süre önce nişanlandı.

        Ancak, bu süreçte Oya Budak'a, ismi öğrenilemeyen bir kişi cinsel saldırıda bulundu, Budak hamile kaldı. Bunu öğrenen Samet T., Budak ile olan nişanını bozdu.

        BULUŞMAK İÇİN ÇAĞIRDI, KURŞUN YAĞDIRDI

        Samet T., Oya Budak'ı dün saat 23.00 sıralarında Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'ne konuşmaya çağırdı. Oya Budak, buluşmaya üvey kardeşi D.C. (13) ile birlikte gitti.

        BEŞ BUÇUK AYLIK HAMİLEYDİ

        Burada çıkan tartışmada, yanında getirdiği tabancasını çeken Samet T., 5 buçuk aylık hamile Budak'a ateş etti. Göğsüne ve kulağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Oya Budak, kanlar içinde yere yığıldı.

        KATİL OTOMOBİLLE KAÇTI

        Samet T. ise babasına ait olan araçla kaçarken, sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        KARNINDAKİ BEBEKLE CAN VERDİ

        Oya Budak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Maslak'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Burada ameliyata alınan Budak, yapılan müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

        POLİS KATİLİ YAKALADI

        Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, şüpheli Samet T.'nin Kağıthane'de olduğunu tespit etti.

        Devam eden çalışmalarda Samet T., olaydan kısa süre sonra gece saatlerinde yakalandı. Gözaltına alınan Samet T. emniyete götürüldü.

        CİNSEL SALDIRIDA BULUNAN DA CEZAEVİNDE

        Öte yandan, Oya Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel saldırıda bulunan kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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        #Oya Budak
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