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        Haberler Dünyadan Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Venedik'te - Magazin haberleri

        Jeff Bezos ve Lauren Sanchez, Venedik'te

        Milyarder Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, 20 milyon dolarlık düğünleri için Venedik'e ulaştı. Üç gün, üç gece sürecek düğün için ünlü isimler de Venedik'e gitmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 14:08 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:20
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        Yılın düğününe ünlü akını başladı
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        Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'in, hafta sonuda gerçekleştirilecek olan nikâh törenine saatler kaldı. Daily Mail'in haberine göre; çift, İtalya'nın Venedik kentinde, ünlü davetlilerin katılımıyla 20 milyon dolarlık düğün yapacak. Bezos ve Sanchez, önceki gün hayatlarını birleştireceği Venedik'te görüntülendi.

        Jeff Bezos, 226.7 milyar dolarlık servetiyle, dünyanın en zengin 4'üncü kişisi konumunda bulunuyor.

        Düğün öncesi hazırlıkları inceleyen Jeff Bezos ile Lauren Sanchez'in yarın San Giorgio Maggiore Kilisesi'nde yemin edeceği basına yansıdı. Büyük partinin cumartesi günü yapılacağı ifade edildi.

        Kim Kardashian

        Düğünün dünya ünlü konukları Venedik'e ulaşmaya başladı. İlk gelenler arasında Kim Kardashian ile kardeşi Khloe Kardashian bulunuyor.

        Khloe Kardashian

        Konuklar arasında bulunan ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey da arkadaşlarını bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayacak.

        Katty Perry ile yollarını ayıran Orlando Bloom da Venedik'e geldi. İngiliz oyuncu, yürüyüş yaparken görüntülendi.

        Orlando Bloom

        Jared Kushner - Ivanka Trump

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile eşi Jared Kushner, oğullarıyla birlikte Venedik'e gelirken objektiflere yansıdı.

        Jeff Bezos ile nişanlısı Lauren Sanchez'in, konuklar için bir oteli 25 Haziran Çarşamba'dan 29 Haziran Pazar'a kadar tamamen kapattığı öğrenilmişti. Otelin gecelik ücreti en düşük 2 bin dolar olsa da süitler 10 bin dolar ve üzerine çıkabiliyor.

        Jeff Bezos'un Venedik'in merkezindeki en büyük ve en görkemli binalardan biri olan Scuola Grande della Misericordia'yı, günlerce sürecek kutlamaların bir parçası olarak rezerve ettiği de iddialar arasında.

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        VENEDİKLİLER TEPKİLİ

        Lüks düğün için geri sayım başlamışken, bir taraftan da Venedik'te aktivistler, Bezos'a karşı bir dizi protesto başlatmıştı.

        Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ise yılın düğününe 200 kişinin katılacağını doğrulamış; "Etkinliğin şehrin kırılganlığına ve benzersizliğine kesinlikle saygılı olmasını sağlamak için organizatörlerle karşılıklı olarak çalışıyoruz ve destekliyoruz" demişti.

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        Elton John ve Lady Gaga'nın düğünde konser vermesi bekleniyor.

        Jeff Bezos ile 2018'den bu yana birlikte olan, 2023'te nişanlanan Lauren Sanchez, 20 karatlık pembe elmas yüzüğünü parmağında taşıyor. İlişkilerine 2018'de başlayan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, ünlü dolar milyarderinin 2019'da, eski eşiyle boşandığını açıklamasından kısa bir süre sonra ilişkilerini ilan etmişti.

        Lauren Sanchez'in yetenek yöneticisi Patrick Whitesell ile önceki evliliğinden Ella (16) ve Evan (18) adlarında iki çocuğu var.

        Lauren Sanchez ayrıca daha önce Amerikan futbolcusu Tony Gonzalez ile evliydi ve bu evliliğinden de 23 yaşında Nikko adında bir oğlu bulunuyor.

        Jeff Bezos'un ise 25 yıllık eski eşi MacKenzie Scott'dan üç çocuğu var. Oğlu Preston 24 yaşında. Aile hayatını hep gizli tutan Bezos'un diğer oğullarının adı bilinmiyor.

        MacKenzie Scott, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'tan boşandıktan iki yıl sonra çocuklarının okulunda bir fen bilgisi öğretmeniyle evlendi.

        Kızını, eski eşiyle birlikte Çin'den evlat edindikleri bilinse de yılı hakkında herhangi bir bilgi bugüne dek paylaşılmadı.

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        #Lauren Sanchez
        #Jeff Bezos

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