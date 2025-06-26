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        Haberler Spor Futbol PFDK istifalarının perde arkası HT Spor'da ortaya çıktı! PFDK Başkan Vekili Avukat Taha Çalık açıkladı! - Futbol Haberleri

        PFDK istifalarının perde arkası HT Spor'da ortaya çıktı!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda yaşanan skandallarından ardından istifa eden isimlerden birisi olan eski PFDK Başkan Vekili Avukat Taha Çalık, yaşananların perde arkasını HT Spor'da açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 14:13 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:48
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        PFDK istifalarının perde arkası ortaya çıktı!
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        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda yaşanan skandallarından ardından istifa eden isimlerden birisi olan eski PFDK Başkan Vekili Avukat Taha Çalık, HT Spor'da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        İşte Taha Çalık'ın sözleri:

        "Kamuoyuna yansıyan yazışmalar PFDK üyelerinin ve kurul çalışanlarının olduğu WhatsApp grubunda yapıldı. Bu yazışmaları yapan arkadaşlarımız da inkar etmiyor. Burada en mağdur edilen kişinin ben olduğu kanaatindeyim. Çünkü bana ait bir yazışma söz konusu değil. PFDK üyelerinin takım tutmamalarını beklemek tabiata aykırı olurdu. Takım tutmayacak kadar futbola uzak birisi futbol ruhuna uygun karar verebilir mi? Ben uzun bir dönem kuruldaki tek Fenerbahçeli üyeydim."

        "Bu sezonun başında yönetim kurulunun yazışmaları da sızdırıldı. Kimse de ordaki yazışmalara tepki göstermedi. MHK yönetiminin yazışmaları da sızdırıldı. Burada önemli olan şey şu, yazışmaları yapan arkadaşların kendi nam ve hesaplarına ya da bir menfaat uğruna manipüle ettikleri bir karar var mı? Bazı şeyleri elimizi vicdanımıza koyarak söylemeliyiz. Kamuoyunda en çok konuşulan kararlardan birisi Mourinho ile Okan Buruk arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan hadiseydi. Hukuk kurulu bize saldırıdan sevk yaptı. Hukuk kurulu verilebilecek cezanın en üst sınırını esas alarak sevk yaparak. Ben PFDK olarak onu indirebilirim. Fakat saldırıdan değil sportmenliğe aykırı hareketten sevk yapsaydı ben orada saldırıdan ceza veremeyecektim. Dolayısıyla hukuk kurulunun sevki doğru. Bizim serbestliğimizi sağlamak için yapılan sevklerdir bunlar."

        "Bu sezonun başında yönetim kurulunun yazışmaları da sızdırıldı. Kimse de ordaki yazışmalara tepki göstermedi. MHK yönetiminin yazışmaları da sızdırıldı. Burada önemli olan şey şu, yazışmaları yapan arkadaşların kendi nam ve hesaplarına ya da bir menfaat uğruna manipüle ettikleri bir karar var mı? Bazı şeyleri elimizi vicdanımıza koyarak söylemeliyiz. Kamuoyunda en çok konuşulan kararlardan birisi Mourinho ile Okan Buruk arasında Türkiye Kupası'nda yaşanan hadiseydi. Hukuk kurulu bize saldırıdan sevk yaptı. Hukuk kurulu verilebilecek cezanın en üst sınırını esas alarak sevk yaparak. Ben PFDK olarak onu indirebilirim. Fakat saldırıdan değil sportmenliğe ayrıkı hareketten sevk yapsaydı ben orada saldırıdan ceza veremeyecektim. Dolayısıyla hukuk kurulunun sevki doğru. Bizim serbestliğimizi sağlamak için yapılan sevklerdir bunlar. Mourinho'nun hadisesini ele aldığımızda bunu kurulda değerlendirdik ve 4'e 3 oy çokluğuyla 3 maç ceza alması kararını aldık. Sportmenliğe aykırı olarak değerlendirdik çünkü şiddet söz konusu değildi."

        "3 Temmuz sürecini yaşayan bir Fenerbahçeli olarak bu şuurla meseleleri gözlemlemeye çalışan milyonlarca Türk vatandaşından biriyim. Hayatı boyunca FETÖ ele başına Hoca Efendi demeyecek kadar şuurlu bir Türk milliyetçisiyim. Şimdi bakıyorum da bundan 10 yıl önce, 15 yıl önce Fetö'ye hizmet hareketi güzellemesi yapan, maklube hatıraları anlatan kriptolar bana Fenerbahçelilik falan öğretiyorlar sosyal medyada. Hacıosmanoğlu, TFF ve Türk futbolu adına büyük bir şanstır benim nezdimde. Çünkü adını FETÖ ile hiçbir şekilde yan yana getiremezsiniz. Fakat bir başkan tek başına bir kurumu baştan aşağı kontrol edemez. Tam da bu noktada bizim bugüne kadar devletin her kademesinde bazı sızmalarla muhattap olmuş olabiliriz. Ben bu kriptolarla mücadele etmeyi kendime şiar edindim. Bana gelen bilgileri yukarıyla paylaşmaya çalıştım, bunlarla uğraştım zamandan bu yana aracı tutarak bu sıkıntıları dile getirdiğim insanlar, şikayet ettiğim kriptolarla yan yana duruyorlar."

        "ALİ KOÇ İLE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NU KARŞI KARŞIYA GETİRME OPERASYONUDUR"

        "İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığından FETÖ'cüler rahatsızdır. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başkanlığındaki gibi FETÖ'cülerin hareket kabiliyetinin azaldığı başka bir zaman dilimi olmamıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun seçimi kazanmasına vesile olan takımlardan Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nu karşı karşıya getirme operasyonudur bu. Tahir Kum'a hitaben söylediğim bir şey değil bu. Tahir Kum habercilik yaptı. Tahir Kum eline gelen belgeleri haber niteliğinde olduğu için paylaştı. Bu Tahir Kum'a itham ettiğim bir şey değil."

        - "YAPI MI, YALI MI" İFADESİ ONA MI AİT?

        Bu paylaşım bana ait, kendi hesabımdan paylaştım. Bunu Dursun Özbek'e sormak için yaptım. Ben hiçbir menfaat bir TFF yetkilisi olarak maça gittiğimde kendi yerlerinde Dursun Özbek'e bu soruyu yöneltme ihtiyacı hissettim.

        "Bu ülkede kimse benim şerefimle oynayamaz. Dursun Özbek bizim bir yapının parçası olduğumuzu iddia ediyor. Bütün kararlarımız açıktır. Birisi çıksın, kulüp olarak da diyebilir, gerekçeli kararlar onlara tebliğ ediliyor. Birisi çıksın desin ki bu bana art niyetli bir biçimde, kurula söylediğim laf şahsileştirilerek verilmiş bir cezadır. Desin, ben söylediğim her şeyden özür dileyeceğim."

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        Bazı PFDK üyelerine iltimas gösterdiler. Bu yapı dediğiniz şey TFF yönetimine yönelteceğiniz bir ithamsa, Trabzonspor neden böyle kötü sonuçlar aldı? Ya da keza Mecnun Otyakmaz görevdeyken, Sivasspor neden küme düştü? Demek ki bu yapı dediğiniz şey, her neyse bir kulübün kayrılması, bir tarafın menfaatinin kovalanması falan değil. Burada başka bir menfaat söz konusu. İşte o menfaati hangi kurullarda arayacaklarını, taraftarların iyi değerlendirmesi gerekiyor.

        - ADANA DEMİRSPOR - HATAYSPOR MAÇINDAKİ BAŞVURU!

        "Adana Demirspor - Hatayspor maçında bir başvuru geldi. Bir futbolcu, kendisine yanlış kart verildiğini ve bu hatanın düzeltilmesi gerektiğini talep etti. Görüntüleri incelediğimizde, gerçekten de başvuran kişinin olayda olmadığını gördük ve ek rapor istedik. Hakem bize "hata yok" dedi. Bu futbolcu savunma dilekçesinde şunu söylüyor: "Maçın başında hakeme gittim, dedim ki 'Ben haftaya sarı kart cezalısıyım hocam. Çok temiz bir maç yapmak istiyorum.'" Ve savunmasında şöyle devam ediyor: "Hakeme sorduğunuzda da bunu söyleyecektir" Kendisi de hata olduğuna inanarak bunu söylüyor. Ama hakem "hata yapmadım" dedi. Bu olay büyük takımların maçında olsaydı, gündemden düşmezdi herhalde. Burada mesela PFDK'nın bir dahli olabilir mi? PFDK düzeltti durumu. Peki, kimin dahli var burada? Taraftarlar nereye bakacağını iyi bilsinler."

        NE OLMUŞTU?

        Gazeteci Tahir Kum, köşe yazısında PFDK üyelerine ait olduğunu iddia ettiği yazışmaları yayınlamıştı.

        İşte söz konusu haber:

        "Aracının 1905 kilometreye geldiğindeki ekran resmini ve o anda yaşadığı hislerini paylaştığı doğru mudur?

        "1905'i görünce bir anda "Yapı"ya dönüşüyor insan ister istemez" yazarak sonrasında gülücük atılmış mıdır?"

        "Fener ağlama" denmesi ve sosyal medyada Fenerbahçe ile ilgili küçük düşürücü bazı videoların burada paylaşılması gibi durumlar sezon içi WhatsApp yazışmalarında geçmiş midir?

        En önemlisi de, Mourinho'ya fazla müsamahanın gösterildiği konusunda hemfikir olunup, "Seneye acısını çıkarırız" denilerek, intikam mesajları paylaşılmış mıdır?

        Emin kaynaklar, "Bunlar var ve yazılıp paylaşıldı" diyor. Ama sizin teyit etmeniz önemli."

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        FENERBAHÇE'DEN RESMİ BAŞVURU GELMİŞTİ

        Konuyla ilgili Fenerbahçe de yazışmalardan dolayı TFF'ye resmi başvuruda bulunulduğunu açıklamıştı.

        Yapılan duyuru şu şekildeydi:

        Kamuoyuna yansıyan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar karşısında kulübümüz Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvurusunu yapmıştır.

        Tarafsızlık ilkesini açıkça ihlal eden, hesaplaşma ve intikam içerikli bu düşmanca zihniyetin Türk Sporunda asla yeri olmadığını düşünüyoruz.

        Fenerbahçe camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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