Villanın tavanı çöktü! "1 saatlik farkla kurtulduk!"

İstanbul Sarıyer'de Zekeriyaköy'de bulunan Dekar Sitesi içerisindeki bir villanın oturma odasının tavanı 3 gün arayla 2 kez çöktü. Her iki olayda da odada kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

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Olayda tavanın çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, ev sahibi Tuğçe Alpay (33), "4 gündür hiç uyumuyorum. Bu 1 saat sonra olsaydı çok farklı şeyler olacaktı" dedi.

Olay, 19 Haziran Perşembe günü saat 10.20 sıralarında Zekeriyaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içindeki bir villanın oturma odasındaki tavan henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

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Odada kimsenin olmaması sonucu olası bir facianın önüne geçti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. 22 Haziran Pazar günü saat 21.30 sıralarında aynı odanın tavanı ikinci kez çöktü. Tavanın çöktüğü anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞİDDETLİ BİR SESLE UYANDIK"

Yaşananları Show Haber'e anlatan ev sahibi Tuğçe Alpay, "4 gündür hiç uyumuyorum. Bu 1 saat sonra olsaydı çok farklı şeyler olacaktı. Benim çocuklarım ikisi de ayakta biri 3 biri 5 yaşında. Saat 05.30 civarındaydı. Artık sıva mı beton mu bilmiyorum ama ağırlıklar o kadar kalın ki. Taşeron firmaya yaptırılmış. Neredeler, sorumlular, müteahhit, mühendis. Bu bina yapılırken neredelerdi? Başka bir odada çıkmayacak diye bir şey de yok. Olabilir her an. Hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

Öte yandan inşaat firması da çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.