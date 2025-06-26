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        Haberler Dünya Son dakika: İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama | Dış Haberler

        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama: ABD hiçbir şey elde edemedi

        İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail ve İran arasındaki ateşkesin ardından ilk kez konuştu. Hamaney, ABD'nin İsrail'le birlikte Tahran'a karşı savaşa girerek "hiçbir kazanım elde etmediğini" söyledi. ABD Başkanı Trump'ın, "İran'ın nükleer tesislerini tamamen yok ettik" söylemini de yalanlayan Hamaney, "Verilen zarar çok kısıtlı" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 13:38 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:58
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        İran lideri Hamaney'den ateşkesin ardından ilk açıklama
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        İran dini lideri Hamaney, ABD Başkanı Trump'ın öncülüğünde İran ve İsrail arasında mutabık kalınan ateşkesin ardından ilk kez kameralar karşısına çıktı.

        Hamaney, "ABD, İsrail'le beraber İran'a saldırarak hiçbir kazanım elde etmedi. Direkt savaşa katıldılar. Hiçbir şey yapamadılar. İranlıları ABD'ye karşı aldıkları zaferden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

        Hamaney'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "ABD savaşa girmek zorunda kaldı çünkü girmezse İsrail'in tamamen yok olacağını düşündü. Silahlı Kuvvetler İsrail'in çok katmanlı savunmasını aşmayı başardı ve kentsel, askeri alanları hedef aldı.

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        ABD nükleer bölgelerimizi vurdu ama pek bir şey elde edemedi. İran'a yönelik gelecekteki bir saldırının bedeli büyük olacaktı.

        Trump bir konuşmasında İran'ın teslim olması gerektiğini söyledi. Bu onun için çok büyük bir talep. Asla teslim olmayız. Biz güçlü bir ulusuz"

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