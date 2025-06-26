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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe'nin transfer hedefleri: Uğurcan Çakır, Milan Skriniar, Jadon Sancho! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'nin transfer hedefleri: Uğurcan Çakır, Milan Skriniar, Jadon Sancho!

        Süper Lig'de gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe önemli isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Kaleci bölgesi için Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı birinci hedef belirleyen Fenerbahçe stoper bölgesi için de Skriniar ile anlaşmak istiyor. Hücum bölgesine de takviye yapmak isteyen Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Jadon Sancho. İşte Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerinde son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 10:38 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:38
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu istediği gibi geçirmeyen Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başladı.

        • 2

          Kaleci, stoper ve kanat transferlerini bir an önce bitirmek isteyen Sarı-Lacivertlilerde hareketli günler yaşanıyor.

        • 3

          KALEYE UĞURCAN ÇAKIR

          Yeni sezon öncesi Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'de kaleci transferi için ilk aday Trabzonspor forması giyen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır olarak dikkat çekiyor.

        • 4

          Sarı-lacivertli ekip, oyuncu ile büyük ölçüde anlaşırken, Trabzonspor ile de kısa süre içerisinde resmi görüşmelere başlamayı planlıyor.

        • 5

          Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe'de forma giymek istediği ve bunu Trabzonspor Yönetimi'ne bildirdiği de gelen bilgiler arasında.

        • 6

          Trabzonspor ise bu transfer konusunda henüz kararını vermiş değil. Fenerbahçe, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon Euro'luk resmi teklif yapacak.

        • 7

          DEFANSA SKRINIAR

          Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor.

        • 8

          İngiltere ve İtalya'dan da teklifler alan Skriniar'ın, en cazip kontrat önerisini Fenerbahçe'den aldığı belirtildi. Fenerbahçe ve Skriniar arasında yapılan görüşmeler olumlu devam ediyor.

        • 9

          Yönetim, tecrübeli stoperin transferini kısa süre içinde resmiyete dökerek 1 Temmuz'daki forma lansmanına yetiştirmeyi hedefliyor.

        • 10

          Sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

        • 11

          Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Skriniar'ın bonservisinin bulunduğu Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

        • 12

          YILDIZ TRANSFERİ: JADON SANCHO

          Fenerbahçe'de transferde hücum bölgesinin 1 numaralı adayı Manchester United'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Jadon Sancho.

        • 13

          DAZN muhabiri Orazio Accomando, Fenerbahçe'nin İngiliz temsilcisine yaptığı teklifi açıkladı.

        • 14

          FENERBAHÇE'DEN MANU'YA 18 MİLYON EURO

          İtalyan gazetecinin haberine göre; İngiliz oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen F.Bahçe, Kırmızı Şeytanlar'a 18 milyon Euro bonservis önerdi.

        • 15

          25 yaşındaki yıldıza ise 3+1 yıllık sözleşme ve yıllık 12 milyon Euro net maaş teklif edildi.

        • 16

          İngiltere Milli Takımı’nın eski oyuncularından Jadon Sancho ise kariyerinde Borussia Dortmund, Manchester United ve Chelsea gibi kulüplerin formasını giydi.

        • 17

          Kariyerinde en yüksek piyasa değeri 130 milyon Euro'ya ulaşan oyuncu kulüp kariyerinde ise 326 maçta 94 gol ve 94 asistlik performans sergiledi.

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