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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın sunulacak

        Kamu işçilerinin zam pazarlığında işveren, ikinci teklifini yarın 14.00'ta açıklayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2025 - 14:46 Güncelleme: 26.06.2025 - 14:55
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        Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın
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        600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işveren, ikinci teklifini yarın 14.00'ta açıklayacak.

        Kamu işçilerine ilk teklifte ücretlere birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yapılış ancak bu teklif kabul edilmemişti.

        TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamasında "Bugün bize verilen teklif, bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif, bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki açıklamam gerekirse birinci 6 ay teklifleri yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5. Diğer sosyal hakların artışı da ücret artışlarına göre verilen iki kalem bir teklif" ifadelerini kullanmıştı.

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