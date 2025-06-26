Kamu işçilerinin zam pazarlığında ikinci teklif yarın sunulacak
Kamu işçilerinin zam pazarlığında işveren, ikinci teklifini yarın 14.00'ta açıklayacak
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında işveren, ikinci teklifini yarın 14.00'ta açıklayacak.
Kamu işçilerine ilk teklifte ücretlere birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8 zam teklifi yapılış ancak bu teklif kabul edilmemişti.
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamasında "Bugün bize verilen teklif, bizleri gerçekten hayal kırıklığına uğrattı. Bu teklifi kabullenmemiz mümkün değil. Verilen teklif, bizim teklifimizin karşısında maalesef o kadar kabul etmeyeceğimiz bir teklif ki açıklamam gerekirse birinci 6 ay teklifleri yüzde 16, birinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 8, ikinci yılın birinci 6 ayında yüzde 7, ikinci yılın ikinci 6 ayında yüzde 5. Diğer sosyal hakların artışı da ücret artışlarına göre verilen iki kalem bir teklif" ifadelerini kullanmıştı.