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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AYM’den engelli aracına ÖTV indirimi kararı - İş-Yaşam Haberleri

        AYM’den engelli aracına ÖTV indirimi kararı

        Anayasa Mahkemesi, engelli araçlarında ÖTV indirimi düzenlemesinde kritik bir iptal kararı verdi. Engellilik oranı yüzde 90'ın altında olan engellilerin özel tüketim vergisi istisnasından yararlanabilmek için satın alınan taşıta engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırma şartını iptal etti. AYM'nin kararı 9 ay sonra yürürlüğe girecek. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi...

        Giriş: 26.06.2025 - 15:48 Güncelleme: 26.06.2025 - 15:48
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        AYM'den engelli aracında ÖTV kararı
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        Anayasa Mahkemesi, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan “…bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından” bölümünü Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmü, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Söz konusu madde, engellilik oranı %90’ın altında olan malul ve engellilerden sadece satın alınan taşıtı engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle kullanabileceği sağlık kurulu raporuyla belgelendirenlerin taşıtları ilk satın alma sırasında uygulanacak özel tüketim vergisi istisnasından yararlanabileceği öngörülüyor.

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        İptal başvurusunda, söz konusu maddeyle %90 oranından daha az derecede malul ve engelli olanlardan araç alımlarında sadece engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptırmak suretiyle bizzat sürücü olma imkânına sahip olanların özel tüketim vergisi muafiyetinden yararlanabileceğinin öngörülmesinin devlete yüklenen engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına uyumlarını sağlayıcı tedbirlerin alınması şeklindeki pozitif yükümlülükle çeliştiği, bu durumun sosyal devlet ve eşitlik ilkelerini ihlal ettiği, engelli haklarının korunmasına ilişkin milletlerarası antlaşmalarla bağdaşmadığı belirtilerek kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

        AYM kararında ise öngörülen kuralın, engel durumundan dolayı hakkında sürücü belgesi alamayacağına ve dolayısıyla herhangi bir taşıtı -engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yardımıyla dahi- kullanamayacağına yönelik olarak karar alınan malul ve engellilerin söz konusu istisnadan yararlanamamasına yol açıldığı belirtildi. Kararda şöyle devam edildi:

        AYM İPTAL ETTİ

        “Engelliler için öngörülen vergisel avantaja ilişkin şartların belirlenmesinde kanun koyucunun takdir yetkisi bulunmakla birlikte engellilik oranı %90’ın altında olan malul ve engellilerden sadece satın alınan taşıta, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engellilerin özel tüketim vergisi istisnasından yararlanabileceğini öngörmek suretiyle engellilik oranı %90’ın altında olmakla birlikte taşıt kullanabilmeleri için gerekli fiziksel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmayan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan malul ve engellilerin kişisel durumlarının gözetildiğini söylemek mümkün değildir. Bu kapsamda kuralın sosyal devlet ilkesi bağlamında devlete yüklenen engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alma şeklindeki pozitif yükümlülüğe aykırı olduğu değerlendirilmiştir.

        Ayrıca engellilik oranı %90’nın altında olan ve engel durumu nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına ve dolayısıyla herhangi bir taşıtı -engelliliğine uygun şekilde hareket ettirici özel tertibat yardımıyla dahi- kullanamayacağına yönelik karar alınan malul ve engellilerin söz konusu özel tüketim vergisi istisnasından yararlandırılmamasının nesnel ve makul bir nedeninin bulunmadığı, kuralla öngörülen farklı muamelenin eşitlik ilkesini de ihlal ettiği sonucuna varılmıştır.”

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        #Anayasa Mahkemesi
        #AYM
        #Engelli aracı
        #ötv indirimi
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