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        Haberler Ekonomi Sigorta BES yatırımcısı altına koştu ve kazandı - Sigorta Haberleri

        BES yatırımcısı altına koştu ve kazandı

        Sigorta Sayfası programının konuğu Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit oldu. Yılın ilk 6 ayında Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarının altın fonunu tercih ettiğini söyleyen Yiğit, altın fonu yatırımcı sayısının 3,5-4 milyondan 5,5 milyona çıktığını, ikinci olarak da yatırımcıların yine kazandıran para piyasası fonlarını tercih ettiğin kaydetti. Son 1 yılda kaybettiren hisse fonu yatırımcı sayısı ise düştü. Yılbaşından bu yana altın fonları yüzde 40, para piyasası fonları da yüzde 20 civarında bir getiri sağladı.

        Giriş: 26.06.2025 - 09:44 Güncelleme: 26.06.2025 - 09:44
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        BES'in yarısı altın oldu
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        Katılım Emeklilik Varlık Yönetimi Direktörü Fatih İlker Yiğit, geçtiğimiz yılbaşından bu yana vatandaşların altın fonlarına hücum ettiğini ve bu nedenle de karlı çıktığını belirterek, "Bu dönemde altın tüm para birimlerine karşı önemli oranda değer kazandı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcılarından altın fonunu tercih edenlerin sayısı yılbaşından bu yana 3,5-4 milyondan 5,5 milyona çıktı. 9 milyon gönüllü BES katılımcısının yarısından fazlası demek bu. Altın fonunun toplam büyüklük içindeki payı da yüzde 33'ten 45'e yükseldi. Buna esnek ve değişken fonlarındaki altın yatırımlarını da eklersek yüzde 50'yi geçer" diye konuştu.

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        İlk 6 ayda altın fonlarının güçlü bir performansı olduğunu ve yüzde 40 civarında bir getirisi olduğunu anlatan Yiğit, altının ardından tercih edilen ikinci fon türü olan para piyasası fonlarında da yatırımcı sayısının 3,3 milyon kişiye tırmandığını kaydetti. Para piyasası fonlarının da yılbaşından bu yana ortalama yüzde 20 getiri ile yatırımcısına kazandırdığını vurgulayan Yiğit, buna karşın son 1 yılda değer yitiren hisse senetleri fonlarındaki kişi sayısının 1.8 milyondan 1.7 milyona indiğini dile getirdi.

        ÜÇ UNSUR ALTINI DESTEKLİYOR

        Finansal açıdan altını destekleyecek unsurlardan Fed'in faiz indirim sürecinin devam ettiğini ifade eden Yiğit, "Diğer açıdan tüm ülkeler silahlanmaya ciddi yatırım yapıyor. Avrupa Birliği 1 trilyon dolarlık bir savunma programı açıkladı. Bu noktada politik, siyasi ve askeri istikrarsızlık devam edecek demektir. Altına destek olacak bir unsur bu. Üçüncü olarak ülkeler de rezerv olarak altın tutmaya başladı. Dünya ülkelerinin rezervine bakıldığında dolar oranı yüzde 50'nin altına geriledi. Altın, Euro'yu geçti. Dünya ülkelerinin rezervinde altın ortalama yüzde 20'yken Çin'de bu rakam hala yüzde 6 ve Çin bu oranı artıracağını söylüyor. Yani talep kaynaklı olarak da altın fiyatının yükselmesini bekleyebiliriz" şeklinde konuştu.

        UZUN VADE İÇİN MERKEZ BEKLENMELİ

        Yiğit, para piyasası fonları gibi kısa vadeli borçlanma araçlarından uzun vadeli borçlanma araçlarına geçilmesi için savaşın yeniden başlamayacağına dair ibarelerin artması, iç siyasi gelişmelerin olumlu seyretmesi ve Merkez Bankası'nın da faiz indiriminde ilk hareketi yapması gerektiğini vurguladı. Yiğit hisse fonlarına yatırım yapmak için tercih zamanlamasının da aynı olması gerektiğini kaydetti.

        YÜZDE 50 LİKİT YÜZDE 35 ALTIN FONU

        Yiğit'in önerdiği fon dağılımı ise yüzde 50 para piyasası gibi kısa vadeli borçlanma araçları fonları, yüzde 35 altın ve yüzde 15 de hisse senedi fonları.

        Yiğit, geçtiğimiz dönem önce iç siyasi gelişmeler ve ardından İsrail ile İran arasındaki savaşın piyasaları etkilediğini belirterek, özellikle petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu önemli oranda artırabileceğini belirterek, "Petrol fiyatlarının geri gelmesine rağmen hala bu haliyle enflasyonu yüzde 3 civarında yukarı taşıyabilir" dedi.

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        #BES
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
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