Beşiktaş'ta yaprak dökümü: 10 isimle yollar ayrılıyor!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok futbolcusuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
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Beşiktaş, Cumartesi günü sezonu açacak. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılarda yolların ayrılacağı isimler de netleşmeye başladı.
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TRT Spor'un haberine göre; Kiralıktan dönen Can Keleş ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra Tayyip Talha ve Elan Ricardo da kiralanacak. 4 futbolcuya da Süper Lig ekiplerinin ilgisi olduğu öğrenildi.
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Beşiktaş'ta Masuaku kadroda düşünülmüyor. Demokratik Kongolu sol bek ile sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.
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Immobile, Chamberlain, Onana, Musrati ve Zaynutdinov ile de yolların ayrılması planlanıyor. Immobile’ye İtalya’dan, Al Musrati’ye Arap yarımadasından, Zaynutdinov’a ise Rusya’dan ilgi var.