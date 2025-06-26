Immobile için 6 milyon Euro'luk satranç başladı!
Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar gidecek isimlerle alakalı da meraklı bekleyiş sürüyor.
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Siyah-beyazlılarda yönetimin yolları ayırmak istediği isimlerden birisi de Ciro Immobile...
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Sezonun bitmesinin ardından ülkesinden takımlarla görüşmeye başlayan İtalyan golcü, Bologna ile yaptığı temaslarda önemli mesafe kat etti.
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Bologna 2 milyon Euro yıllık maaş önerirken İmmobile’nin Beşiktaş'tan bonservisini almasını bekliyor.
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Beşiktaş'tan senelik 6 milyon Euro kazanan tecrübeli golcü ise son yılında bu rakamı bırakmak istemiyor.
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Beşiktaş yönetimi, ayrılığa sıcak bakmayan Immobile'ye son olarak maaşını yarıya indirmesini ve geri kalanı için de performansa dayalı bir sözleşme yapılmasını talep etmişti.
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Immobile'den bu öneriye de olumlu geri dönüş olmadı.
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Beşiktaş cephesi, 2 milyon Euro'ya Bologna ile anlaşma aşamasına gelen Immobile'den en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
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Beşiktaş cephesi, 2 milyon Euro'ya Bologna ile anlaşma aşamasına gelen Immobile'den en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.
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