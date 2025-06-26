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        Haberler Spor Transfer Immobile için 6 milyon Euro'luk satranç başladı! - Futbol Haberleri

        Immobile için 6 milyon Euro'luk satranç başladı!

        Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin geleceği ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Giriş: 26.06.2025 - 12:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 12:37
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          Beşiktaş'ta gelecek isimler kadar gidecek isimlerle alakalı da meraklı bekleyiş sürüyor.

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          Siyah-beyazlılarda yönetimin yolları ayırmak istediği isimlerden birisi de Ciro Immobile...

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          Sezonun bitmesinin ardından ülkesinden takımlarla görüşmeye başlayan İtalyan golcü, Bologna ile yaptığı temaslarda önemli mesafe kat etti.

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          Bologna 2 milyon Euro yıllık maaş önerirken İmmobile’nin Beşiktaş'tan bonservisini almasını bekliyor.

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          Beşiktaş'tan senelik 6 milyon Euro kazanan tecrübeli golcü ise son yılında bu rakamı bırakmak istemiyor.

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          Beşiktaş yönetimi, ayrılığa sıcak bakmayan Immobile'ye son olarak maaşını yarıya indirmesini ve geri kalanı için de performansa dayalı bir sözleşme yapılmasını talep etmişti.

        • 7

          Immobile'den bu öneriye de olumlu geri dönüş olmadı.

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          Beşiktaş cephesi, 2 milyon Euro'ya Bologna ile anlaşma aşamasına gelen Immobile'den en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

        • 9

          Beşiktaş cephesi, 2 milyon Euro'ya Bologna ile anlaşma aşamasına gelen Immobile'den en az hasarla çıkmanın hesaplarını yapıyor.

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