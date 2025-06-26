Dehşet anı kamerada... Miras için yeğenini böyle yaktı!
Adana'da, 52 yaşındaki O.K., miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşinin çocuğu 16 yaşındaki Deniz K.'nin üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Deniz K.'nin alevler içerisinde koşup, kıyafetlerinin çıkardığı anlar kameraya yansırken, şüpheli amca yakalanıp tutuklandı
Adana'da kan donduran olay, Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde yaşandı. Deniz K. (16), 7 Haziran'da cezaevinden denetimli serbestlikle tahliye edilen babası Yusuf K.'yi (53) karşılamaya gitmek için evden çıktı.
AMCASI YANINA GELDİDeniz K.'nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
DHA'daki habere göre bu sırada Deniz K.'nin, babasıyla husumetli olan amcası O.K. (52) sokağa geldi.
YEĞENİNİ ATEŞE VERDİ
Ağabeyiyle miras anlaşmazlığı nedeniyle yıllardır aralarında husumet bulunan O.K., yanında getirdiği yanıcı maddeyi yeğeni Deniz K.'nin üzerine döküp, ateşe verdi.
OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI
Acı içinde sokakta koşan Deniz K., üzerindeki kıyafetleri çıkararak alevleri söndürmeye çalıştı. O anlar, sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
AĞABEYİNİN YAKTIĞINI İHBAR ETTİ
Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan O.K., "Ağabeyim oğlunu yaktı" diyerek ihbarda bulundu. Deniz K. ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YEĞENİ YOĞUN BAKIMA ALINDI
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, O.K.'yi gözaltına aldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Deniz K.'nin vücudunda 2 ve 3'üncü derece yanık olduğu belirlendi.
AMCA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Deniz K.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. tutuklandı.