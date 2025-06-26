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        Haberler Magazin Spotify, sonunda randevu verdi

        Spotify, sonunda randevu verdi

        Türkiye'deki müzik sektörü, rüşvetten, bot dinlemeye kadar birçok konuda rahatsızlık duyduğunu, bu konuda ne kadar ciddi olduğunu gerçekleştirilen çalıştayla Spotify'a gösterdi. Uzun zamandır müzik sektörünü görmezden gelen Spotify, en sonunda meslek birliklerinin temsilcileriyle görüşmeyi kabul etti

        Giriş: 26.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:39
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        MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği Başkanı Ferhat Göçer, 3 Haziran'da Habertürk'e verdiği röportajda yaptığı açıklamalarda; "Yabancı kartellerin kölesi olduk" diyerek büyük bir tehlikeye işaret etmişti. Göçer, kültürümüzü yozlaştıran müziklerin dinleyicilere dayatılması adına rüşvet verildiği, bot yüklemeler yapıldığına ilişkin söylentilerin ciddi boyutta olduğunu ama karşılarında bir muhatap bulamadıkları için iddiaları araştıramadıklarını söyledi. Ferhat Göçer, bu konuda bir manifesto hazırladıklarını dile getirdi.

        'Yabancı kartellerin kölesi olduk"
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        Ferhat Göçer, sorunun ana kaynağının Türkiye'de büyük bir dinlenme potansiyeline sahip Spotify olduğunu söylemişti. Göçer, Spotify ile temas kuracak muhatap bulamadıklarını da sözlerine eklemiş, yakın zamanda gerçekleştirecekleri çalıştayda tüm müzik sektörü olarak hep birlikte hareket edeceklerinin altını çizmişti. O çalıştay gerçekleştirilirken söz konusu manifesto hazırlandı.

        MSG üyesi müzisyen, yapımcı, aranjör ve söz yazarlarıyla birlikte Dijital Müzik Platformları Çalıştayı düzenledi. Çok yakın bir tarihte Spotify ile bir toplantı gerçekleştireceklerini duyuran MSG, çalıştaydan çıkan kararları bir manifesto halinde Spotify’a sunacaklarını belirtti.

        En sonunda Spotify Türkiye'deki müzik sektörünün temsilcileriyle görüşmeyi kabul etti.

        Son günlerde müzik sektöründe geniş yankı uyandıran, Oğuzhan Koç’un Spotify çalma listelerine dair açıklamaları ve sonrasında gelen tepkiler üzerine harekete geçen MSG, dijital müzik platformlarında eser ve hak sahiplerinin karşılaştığı güncel sorunları ele almak ve yol haritası çizmek amacıyla tüm müzik sektörü bileşenleriyle bir araya geldi.

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        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer öncülüğündeki çalıştaya, MSG Yönetim ve Üst Kurul üyelerinin yanı sıra Sefo, Oğuzhan Koç, Gökhan Teper, Sinan Kaynakçı (Pinhani), Burhan Şeşen, Ufuk Beydemir, Selin Geçit, Gökhan Keser, Dağhan Baydur, Volga Tamöz, Tuğkan, Caner Karamukluoğlu (TNK) gibi birçok sanatçı besteci, söz yazarı ve aranjör ile Müzikotek, Sony, EMI, Universal Müzik, Erdem Uyanık Editörlük, Ossi Müzik, TMC, Geliblues Yapım, Yeni Dünya Müzik, Floom Müzik, Yonca Müzik, Portal Edisyon, Subaşı Yapımcılık, Turkcell Fizy, DMC, Pasaj Müzik, Virgin Müzik, BMYD, MMBD, Müyorbir, Müyap ve bir çok önemli dijital dağıtım, edisyon şirketinin temsilcileri katıldı.

        MSG’NİN GÜNDEM MADDELERİ

        1. Dijital platformların Türkiye’de resmî ofis açması ve editoryal süreçlerin yerelleştirilmesi.

        2. Editoryal çalma listesi seçim süreçlerinde şeffaflık.

        3. Algoritmik çalma listelerinin yapısı.

        4. Playlist satışı, manipülasyon ve etik dışı uygulamalarla mücadele.

        5. Streaming farm (yayın çiftlikleri) nedir ve nasıl çalışır?

        6. Abonelik fiyatlandırmasının dünya ortalamasına yaklaştırılması gerekliliği

        FERHAT GÖÇER: KİMSENİN DÜŞMANI DEĞİLİZ

        Döviz kuru farkı nedeniyle müzik abonelik ücretlerinin dünya ortalamasının gerisinde kaldığını ve bu eşitsizliğin telif gelirlerini azalttığını vurgulayan MSG Başkanı Ferhat Göçer; Tüm bu konulara hassasiyetle yaklaşmamız gerek. Bizler kimsenin düşmanı değiliz. Sektörle ortaklaşa hareket etmeliyiz. Spotify konusunda bir muhataba ve Türkiye ofisine ihtiyaç duyuyoruz. Şeffaf ve adaletli bir telif dağıtımı olmadıkça, abonelik ücretleri artsa da şikayetler sürecek" dedi.

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        VOLGA TAMÖZ: TÜRKİYE’DE TÜRK MÜZİĞİ DİNLENMİYOR

        Çalıştayda yapay zeka destekli algoritmalar ve yayın çiftlikleriyle manipüle edilen çalma listelerine dikkat çeken MSG, sanatçı emeğini, eser sahiplerinin hakkını ve Türk müziğinin itibarını korumak adına bir yol haritası çizeceklerini ifade etti.

        Spotify’ın editoryal listeleri hakkında konuşan Volga Tamöz, şunları söyledi: 20 yıl önce müziğin ulaştığı her noktada bir muhatabımız vardı. Şu an en büyük problemimiz manipüle edilen çalma listeleri ve yayın çiftlikleri. Çalma listelerini belirleyen editörler kim ve neye göre karar veriyor? Artık Türkiye’de Türk müziği dinlenmiyor, Türk musikisi diye bir şey kalmadı. Her yıl konservatuvarlardan mezun olan ve geçimini bununla sağlayan müzisyenlere alan sağlanmalı.

        OĞUZHAN KOÇ: TÜRK MÜZİĞİNE İHANET EDENLER KİM?

        Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım ile dijital müzik platformlarındaki çalma listeleri sorununu gündeme taşıyan Oğuzhan Koç, çalıştayda şu ifadeleri kullandı: Bu editoryal süreci hazırlayan ve Türk müziğine ihanet eden insanlar kim? Neden bizlerle muhatap olmuyorlar? Türkiye’de, Türk müziğini yönettiğini iddia eden ve bence Türkçe müzik dinlemeyen bir editöre ulaşamıyorum. Bu kadar ulaşılmaz insanlar ne dinliyor, müzikle ilgili ne düşünüyor, merak ediyorum. Türkiye’deki ilk 50 sanatçıyı bile dinlediklerini sanmıyorum.

        Tüm katılımcılar, müzik platformlarıyla ilişkilerde radikal ve yıkıcı çıkışlar yerine; yapıcı, diyalog temelli ve çözüme odaklı bir iletişim stratejisinin sürdürülmesi gerektiği konusunda tam bir fikir birliğine vardı. Temmuz ayında Spotify’a sunulacak ortak çağrı bildirisiyle Türkiye müzik endüstrisinin sürdürülebilirliği ve uluslararası alanda hak ettiği konuma ulaşması adına, yerel ekonomik koşulları gözeten adil ve şeffaf politikaların hayata geçirilmesi için ortaklaşa mücadele edeceklerini duyuran MSG, çalıştayı tamamladı.

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        #Spotify
        #habertürk
        #müzik
        #şarkı

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