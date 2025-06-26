Yozgat'tan 3'üncü acı haber geldi!
Yozgat'ta kene ısırması nedeniyle bir hafta önce tedaviye alınan 72 yaşındaki Elife Güser, hayatını kaybetti. Güser'in oğlu Mesut Güser, "Annem köyde bahçe işleriyle uğraşırken üzerine kene geldiğini tahmin ediyoruz. Rahatsızlana kadar, sorunun keneden olduğunu bilemedik" dedi. Yozgat'ta bu yıl can kaybı 3'e çıktı
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Akçakışla köyünde yaşayan Elife Güser (72), bir hafta önce baş dönmesi, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri ile Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
VÜCUDUNDA KENE TESPİT EDİLDİ
DHA'daki habere göre vücuduna kene yapıştığı belirlenen Güser, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
YOZGAT'TA CAN KAYBI 3'E ÇIKTI
Güser, bugün hayatını kaybetti. Bu yıl Yozgat'ta keneden ölenlerin sayısı 3'e yükselirken, Elife Güser'in cenazesi bugün Ankara'nın Sincan ilçesinde toprağa verilecek.
"KENEDEN OLDUĞUNU BİLEMEDİK"
Mesut Güser, "Annem köyde bahçe işleriyle uğraşırken üzerine kene geldiğini tahmin ediyoruz. Rahatsızlık başlayana kadar, sorunun keneden olduğunu bilemedik" dedi.