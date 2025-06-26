Konya'da kaza, geçen hafta Akabe Mahallesi Fetih Caddesi'nde meydana geldi. M.S.'nin (17) kullandığı otomobil, yolda yürüyen 50-60 yaşlarında, hafif zihinsel engelli kişiye çarptı.

DHA'daki habere göre yaya hafif yaralanırken, polis yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

SİVAS'TA YAKINLARI OLABİLİR

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Yaralının E.G. olduğu, yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığı, bakımın A.T. tarafından üstlenildiği tespit edildi. A.T. ise E.G.'nin ailesine ulaşmadığını, Tokat ya da Sivas'ta yakınları olabileceğini belirtti.

FOTOĞRAF İLE TEŞHİS

Bunun üzerine araştırma başlatan polis, E.G.'nin ağabeyi olabileceği değerlendirilen kişiye ulaştı. Telefonla yapılan görüşmede; ağabey, E.G.'yi yaklaşık 30 yıldır aradıklarını ve mahkemeye gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti.

SİVAS'TA KAYBOLMUŞ KONYA'DA YAŞIYOR

Görüşme sırasında gönderilen fotoğraf ile kardeşini teşhis eden ağabey, E.G.'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu doğruladı.

AĞABEYİ İLE İSTANBUL'A DÖNDÜ

Teşhis sonrası ağabey, kardeşini almak için İstanbul'dan Konya'ya geldi. İşlemlerin ardından 2 kardeş, İstanbul'a döndü.