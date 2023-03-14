Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn sınır tanımıyor!

Sık sık kullandığı araçlarla gündeme gelen, yaşıtları oyuncaklarla oynarken pistin tozunu attıran minik yetenek Zayn’ı, dünya genelinde milyonlar izliyor. Son olarak babasının lüks spor otomobilini pistte tek başına kullanan Zayn yine şaşırttı.

Zayn Sofuoğlu’nun sosyal medya hesabından ‘1000 hp pistte kontrol altında’ denilerek yapılan paylaşım ise kısa sürede 2 milyonun üzerinde izlenmenin yanı sıra yüz binlerce yorum ve beğeni de aldı.

Zayn Sofuoğlu 560 cc’lik motosikleti de böyle sürmüştü.