ÖZÜR DİLEDİ

Sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster'de Arif Şentürk'ün yıllar önce vefat ettiğini söyleyerek büyük bir gafa imza atan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili konuştu.

Ünlü oyuncu, "Evet, sormayın ya. Bizim aklımızda öyle kalmış. Dün aradım, konuştum kendisiyle. Allah uzun ömürler versin. Tatsız bir gaf oldu. Sanırım rahmetli Kamil Sönmez ile karıştırdım. İki sanatçımızı da TRT'den hatırlarım. Küçükken türkülerini dinlerdik. Kamil Sönmez'in vefatı ile karıştırdığım için öyle bir bilgi kirliliği oldu ama kendisine ulaştım, özür diledim. O da sağ olsun olgunlukla ve anlayışla karşıladı." açıklamasını yaptı.