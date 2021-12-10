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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kıvanç Tatlıtuğ'a özel tavsiye!

Kenan İmirzalıoğlu: Dünyanın en güzel bireyi geliyor!

İkinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu, yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ'un da babalık mutluluğu yaşaması hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Konuştuk. Kıvanç da çok heyecanlı. Dünyanın en güzel bireyi geliyor" ifadelerini kullandı

10.12.2021 - 09:06 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu (47), önceki gün Etiler'deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

  • ÖZÜR DİLEDİ

    Sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster'de Arif Şentürk'ün yıllar önce vefat ettiğini söyleyerek büyük bir gafa imza atan İmirzalıoğlu, konuyla ilgili konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Evet, sormayın ya. Bizim aklımızda öyle kalmış. Dün aradım, konuştum kendisiyle. Allah uzun ömürler versin. Tatsız bir gaf oldu. Sanırım rahmetli Kamil Sönmez ile karıştırdım. İki sanatçımızı da TRT'den hatırlarım. Küçükken türkülerini dinlerdik. Kamil Sönmez'in vefatı ile karıştırdığım için öyle bir bilgi kirliliği oldu ama kendisine ulaştım, özür diledim. O da sağ olsun olgunlukla ve anlayışla karşıladı." açıklamasını yaptı.

  • "HENÜZ İSİM DÜŞÜNMEDİK"

    Geçtiğimiz haftalarda eşi Sinem Kobal'ın ikinci kez hamile olduğunu açıklayan Kenan İmirzalıoğlu, bebekleri için henüz isim düşünmediklerini belirtti.

  • "DÜNYANIN EN GÜZEL BİREYİ GELİYOR!"

    Yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un da ilk kez baba olmak için gün sayması hakkında konuşan oyuncu, "Konuştuk, tabii ki o da çok heyecanlı. Dünyanın en güzel bireyi geliyor." diyerek, meslektaşının çok heyecanlı olduğunu belirtti.

    İmirzalıoğlu, "Tatlıtuğ'a babalık hakkında tavsiyeler veriyor musunuz?" sorusuna ise, "Biz onları özel konuşuruz kendisiyle." yanıtını vererek, aracına bindi.

  • İKİNCİ KEZ 'BABALIK' HEYECANI

    2016 yılında Sinem Kobal ile nikah masasına oturan ve Lalin adında bir kızı olan Kenan İmirzalıoğlu, ikinci kez baba olmak için gün sayıyor. Daha önce gazetecilerin, "Bebeğinizin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna yanıt veren İmirzalıoğlu, "Henüz değil." açıklamasını yapmıştı.

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