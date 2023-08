Kenan İmirzalıoğlu: Konuşursam çok ağır konuşurum

REKLAM advertisement1

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı'nın düğününe katıldı. Kobal, düğüne ayağı sargılı bir halde katıldı.

Didem Keleş - İsmail Akyazıcı

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sinem Kobal, ayağının neden sargılı olduğunu; "Merdivenden inerken ayağım kaydı, tatsız bir burkulma oldu, kırık yada çatlak yok, sanırım bir haftaya geçer, şimdilik üstüne basamıyorum" şeklinde açıkladı.

Sinem Kobal - Kenan İmirzalıoğlu

Nikâh şahidi olan Kenan İmirzalıoğlu, kendi düğünlerinde ayağa ilk kimin bastığı yönündeki soruya şöyle cevap verdi: 'Evet' diyene kadar bir gerilim oluyor ama 'evet' dendiğinde bir rahatlama oluyor.

Kenan İmirzalıoğlu, yöneltilen soru üzerine Disney Plus'ın 'Atatürk' dizisini yayınlamama kararıyla ilgili tepkisini; "Konuşursam çok ağır konuşacağım, düğün dışında bir zamanda bu konuyu konuşalım, çok tatsız bir durum, onun için söylenecek çok cümle var, buraya sıkıştırmayalım" diyerek gösterdi.

Hilal Altınbilek

Didem Keleş ve İsmail Akyazıcı'nın düğününe katılan bir diğer ünlü isim olan Hilal Altınbilek ise gazetecilerin Mehmet Can Uzun ile ilişki hakkındaki soruya "Tatilden yeni döndüm, gayet güzel geçti, yeni sezona hazırım." dedi. Mehmet Can Uzun ile bir süredir birliktelik yaşayan oyuncu muhabirlerin 'İlişkiniz nasıl gidiyor?' sorusuna " Gayet güzel gidiyor, her şey yolunda" cümleleriyle cevap verdi.