Kenan Doğulu'nun müziği tiyatro sahnesinde

Sanatın farklı dallarını buluşturmayı sürdüren Kenan Doğulu, bu kez müziğini tiyatronun büyülü atmosferiyle birleştirdi. Yönetmenliğini Engin Hepileri’nin üstlendiği, başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay’ın yer aldığı “Müfettişler” oyununun müziklerine imza atan Doğulu, Melih Cevdet Anday’ın modern dünyanın baskı ve özgürleşme temalarını işleyen eserine sesin gücüyle derinlik kattı.

Tiyatro.iN yapımı olan “Müfettişler”, geçtiğimiz yıl prömiyerini 28. İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Uniq İstanbul’da gerçekleştirmişti. Bu yıl ikinci sezonuyla DasDas Sahne’de izleyiciler ile buluşmaya devam eden oyun, 27 Kasım ve 27 Aralık tarihlerinde yeniden sahnelenecek. Doğulu Music etiketiyle yayınlanacak “Deniz Kıyısında” adlı enstrümantal parçada, piyanoda yer alan Kenan Doğulu’ya çelloda Jamal Aliyev eşlik etti. “Deniz Kıyısında”, oyunun sahnelenmesiyle eş zamanlı olarak tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.