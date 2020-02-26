"50 BİN KERE SÖYLEDİM!"

Yok öyle bir şey arkadaşlar. 50 bin kere söyledim. İnsanlar da üzülüyorlar böyle şeyleri duyunca. Biz bu haberleri gülerek takip ediyoruz.

Artık yakınlarımız arayıp, sormuyor. Geçti o işler. Evlendiğimiz ilk günden beri sürekli... Plan yaptık, Sevgililer Günü'nde Beren ile beraberiz.