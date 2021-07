"CAN KENARINDA YERİN HEP SEVDA YANI"

Kenan Doğulu, geçtiğimiz sene evlilik yıl dönümlerinde ise şu paylaşımı yapmıştı:

Yıllar hızla akıp, geçti ve bir yaşımıza daha girdik. Katlanarak büyüyen sevgim ve saygım mutluluğuma rehber ve ışık oldu. Her geçen gün daha iyi tanımak ve sarılmak, her türlü güçlüğü birlikte aşabilmek, yalnızlıktan uzak, bir o kadar güvende hissetmek ne güzel bir duygudur... Ne şanslıyım ki seni görmüş, bilmiş ve aşık olmuşum. Dünyama kattığın güzellikler ve sevildiğimi hissettiğim her an için ve verdiğin ilhamla kelimeler ve notaları buluşturduğum şarkılarıma yuvalık yaptığın için kalplerce teşekkürler anlayışlı, nazik, okyanus kalpli sevgilim. Yıl dönümümüz kutlu ve mutlu olsun. Can kenarında yerin hep sevda yanı...