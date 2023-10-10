Kenan Doğulu, Arem Özgüç ve Arman Aydın 'Rüya'da buluştu

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Arem Özgüç ve Arman Aydın, Kenan Doğulu ile 'Rüya' adlı şarkı için bir araya geldi. Doğulu'nun yazdığı, bugüne kadar hiç yayınlanmayan 'Rüya' isimli şarkı, Arem Özgüç-Arman Aydın ikilisinin düzenlemesiyle ortaya çıktı. Kenan Doğulu, Arem Özgüç ve Arman Aydın, şarkının klip çekimleri öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"ÖZLENEN 90'LAR RUHUNU TAŞIYOR" Kenan Doğulu, "Arem ve Arman çok sevdiğim ve kabiliyetlerini hep desteklemek istediğim kardeşlerimdir. Beraber hatıralarımız olması fikri ilk olarak bu projeyle başlamış oldu. Önümüzdeki yıllarda da bir çok şarkıda birbirimize oyun arkadaşlığı yapacağız. O eski 90’lar şarkılarının bizlere yaşattığı sıcak, aşk dolu ve romantik ruha atıfta bulunan bir şarkı oldu" dedi. REKLAM

"BİZİM İÇİN RÜYA GİBİ" Arman Aydın, "Kenan Doğulu ile çalışmak bizi çok mutlu ediyor. Son bir yıldır bize çok şey kattı. Bu süreci bir Kenan Doğulu şarkısıyla taçlandırmak önemliydi" ifadelerini kullandı. Arem Özgüç ise duygularını "Bu proje, şarkının ismi gibi, bizim için rüya gibi. Kenan Doğulu'nun 2007'de yaptığı bir besteyi hayata geçireceğimiz için çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi. Şarkının klibi, Melih Kun yönetmenliğinde Maltepe'de çekildi. 'Rüya', 13 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olacak.