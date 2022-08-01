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Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı! Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un 36 yıllık değişimi herkesi şaşırttı!

Kemal Sunal'ın minik rol arkadaşıydı! Garip filminin Fatoş'unun 36 yıllık değişimi herkesi şaşırttı!

Yeşilçam'ın efsane ismi Kemal Sunal ile başrolü paylaşan çocuk yıldız Ece Alton yıllar sonra gündeme geldi. Ece Alton, 1986 yılında çekilen filmde hayat verdiği karakter ile 7'den 77'ye herkesin gönlünde taht kurdu. Garip filminde canlandırdığı Fatoş rolüyle hafızalara kazınan minik yıldız 36 yıl sonraki haliyle herkesi şaşırttı. İşte, Garip'in Fatoş'u Ece Alton'un son hali...

01.08.2022 - 17:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Garip filminin Fatoş'u Ece Alton yıllar sonra ortaya çıktı.

  • Filmde terk edilmiş kız çocuğuna hayat veren Alton, şirin görüntüsü ve başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

  • Yeşilçam'ın efsane sanatçısı Kemal Sunal ile başrolü paylaşan çocuk yıldız büyüdü.

  • Ece Alton, 1986 yapımı Türk filminde canlandırdığı rolle gönüllere taht kurdu.

  • Garip filmiyle yıldızı parlayan çocuk yıldız daha sonra Gecenin Öteki Yüzi isimli dizi ve Keşanlı Ali Destanı, Beyaz Bisiklet, Arka Sokaklar ve İmkansız Aşk gibi projelerde rol aldı.

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