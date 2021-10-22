HABERTURK.COM

Son olarak 'Seksenler' dizisinde rol alan Kemal Kuruçay'dan acı haber geldi. Kuruçay, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini Nedim Saban duyurdu.

"ÇOK İYİ BİR İNSANDI"

Saban, "Çok yetenekli bir oyuncu, çok iyi bir insandı Kemal Kuruçay. İki Oda Bir Sinan oyununda birlikte çalışmıştık, büyük bir sevgi ve özveriyle bağlıydı mesleğe. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

KEMAL KURUÇAY KİMDİR?

Kemal Kuruçay, doksanlı yıllarda tiyatrocu Mehmet Karagül ile iyi bir ikili oluşturdu. O dönem ikilinin birlikte oynadığı 'İstanbul Bura mı?' isimli bir sinema filmi vardır. Mehmet Karagül trafik kazasında hayatını kaybettikten sonra Kemal Kuruçay oyunculuk kariyerine yalnız devam etti.

1996'da yayınlanan 'Gurbetçiler' isimli dizide oynadığı 'Fırıldak Cemil' karakteriyle tanındı. 'İnce İnce Yasemince' ve 'Reyting Hamdi' isimli komedi dizilerinde oynadı.

Kemal Kuruçay, 2002'de 'Zor Baba' isimli dizide 'Özkan Amca' karakterini canlandırarak Engin Günaydın ile beraber başrolde yer aldı. 2003 yılında ise sinema filmi 'Ömerçip'te rol alan oyuncu sonraki yıllarda Şöhretler Kebapçısı (2003), En iyi Arkadaşım (2004), Çılgın Yuva (2005), İnadım İnat (2005), Pulsar (2008), Sevgili Düşmanım (2008), Kutsal Damacana 2: İt Men (2009) gibi yapımlarda çeşitli rollerde oynadı.

Kemal Kuruçay Ankara Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kurucularındandı.