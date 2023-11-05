Kemal Kılıçdaroğlu: Koltuğunu kaybeden genel başkan

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Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Mayıs 2010'da genel başkan seçildiği kurultaydan sonra 5. kez partisinin başında olağan kurultaya girdi. Ancak bu defa parti sandığından çıkamadı.

Değişim isteyenlere karşı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı ile ilgili son tartışmalar cumhurbaşkanı adaylığı süreci ve kaybedilen seçim sonrasında alevlenmişti. CHP dahil 6 partinin ortak adayı olduğu seçimde ilk turda da gerisinde kaldığı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybeden Kılıçdaroğlu'nun yenilgideki sorumluluğu üstlenmesi beklentisi parti içinde karşılık bulamadı.

Değişim beklentilerine karşılık Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki gücü de biliniyordu. Önceki dönemlerde Kılıçdaroğlu'na karşı aday olup kazanamayan Muharrem İnce de, mevcut tüzüğün ve delege yapısının genel başkan lehine olduğunu vurgulamıştı. Benzer yakınma ve eleştiriler Deniz Baykal döneminde genel başkanlık yarışına giren Mustafa Sarıgül'den de gelmişti.

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Kurultaya bu atmosferde giren Kılıçdaroğlu, konuşmasında da değişim taleplerine karşılık "Seçim bitti, kazanamadık. Daha nefes almadan değişim söylemleri başladı" sözleriyle serzenişte bulundu.

Konuşmaların ardından kullanılan oylar da CHP'deki tartışmanın ne kadar çetin geçtiğine işaret ediyordu. Kılıçdaroğlu'nun 664 oyuna karşılık Özel'in 682 oyu seçimi ikinci tura bıraktı. Bu sırada kulislerde Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekileceği konuşulsa da süreç son ana kadar devam etti.

Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız… — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 5, 2023

Sonuçta Kılıçdaroğlu, sabaha karşı 2.50 sularında aldığı 536 oya karşılık 812 oyla CHP Genel Başkanlığı'nı kaybetmiş oldu. Bu aynı zamanda partinin tarihinde de bir ilk. Bir genel başkan kurultayda yarıştığı rakibine yenilerek koltuğundan ayrılmak zorunda kalacak.

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP GENEL BAŞKANI OLARAK GİRDİĞİ SEÇİMLER

2010 REFARANDUM

Evet: Yüzde 57,88 - Hayır: Yüzde 42,12

2011 GENEL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 49,83 - CHP: Yüzde 25,98

2014 YEREL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 43,32 - CHP: Yüzde 25,59

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2014 CUMHURBAŞKANLIĞI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 51,80 - Ekmeleddin İhsanoğlu: Yüzde 38,45

7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 40,87 - CHP: Yüzde 24,95

1 KASIM 2015 GENEL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 49,49 - CHP: Yüzde 25,31

2017 REFERANDUM

Evet: Yüzde 51,41 - Hayır: Yüzde 48,59

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,59 - Muharrem İnce: Yüzde 30,64

2018 GENEL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 42,56 - CHP: Yüzde 22,64

2019 YEREL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 44,33 - CHP: Yüzde 30,12

2023 CUMHURBAŞKANLIĞI

1. TUR:

Erdoğan: Yüzde 49,52 - Kılıçdaroğlu: Yüzde 44,88

2. TUR:

Erdoğan: Yüzde 52,18 - Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,82

2023 GENEL SEÇİMLER

AK Parti: Yüzde 35,61 - CHP: Yüzde 25,33 (İttifak sistemi ile girilen seçimlerde bazı seçim bölgelerinde partiler ortak aday çıkarmıştır)